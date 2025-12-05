Heiko Schwarz wird die DJK Vornbach am Saisonende verlassen – Foto: Robert Geisler

Vornbach traurig: »Hätten gerne mit Heiko weitergemacht« Der Landesligist muss sich auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter begeben Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Mitte Vornbach Heiko Schwarz

In der Vorwoche teilte Heiko Schwarz den Entscheidungsträgern der DJK Vornbach mit, dass er den Verein nach Ablauf der Saison 2025/2026 verlassen und beim SV Schalding-Heining eine neue Aufgabe in Angriff nehmen wird und gestern machte der Bayernligist die Personalie offiziell. Eine Nachricht, die beim Rangachten der Landesliga Mitte nicht für Freudensprünge sorgte.

"Wir hätten gerne mit Heiko weitergemacht. Er leistet hervorragende Arbeit und passt vor allem als Typ perfekt zu uns“, adelt Vornbachs Sportlicher Leiter Michael Jäger den 36-jährigen Übungsleiter, der sich beim Klub aus der Gemeinde Neuhaus am Inn ein hohes Standing erarbeitet hat. "Begeistert waren wir über seine Entscheidung nicht, müssen diese aber akzeptieren und können es aus sportlicher Sicht auch ein Stück weit nachvollziehen. Er hat sich mit den Erfolgen bei uns einen guten Namen gemacht und Begehrlichkeiten geweckt“, weiß Jäger, der überzeugt ist, dass die Mannschaft trotz des frühzeitig kommunizierten Trainer-Abschieds eine gute Frühjahrsrunde spielen wird: "Heiko ist extrem ehrgeizig und ich bin mir sicher, dass er sich mit der bestmöglichen Platzierung von uns verabschieden möchte.“

















