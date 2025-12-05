Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Heiko Schwarz wird die DJK Vornbach am Saisonende verlassen – Foto: Robert Geisler
Vornbach traurig: »Hätten gerne mit Heiko weitergemacht«
Der Landesligist muss sich auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter begeben
"Wir hätten gerne mit Heiko weitergemacht. Er leistet hervorragende Arbeit und passt vor allem als Typ perfekt zu uns“, adelt Vornbachs Sportlicher Leiter Michael Jäger den 36-jährigen Übungsleiter, der sich beim Klub aus der Gemeinde Neuhaus am Inn ein hohes Standing erarbeitet hat. "Begeistert waren wir über seine Entscheidung nicht, müssen diese aber akzeptieren und können es aus sportlicher Sicht auch ein Stück weit nachvollziehen. Er hat sich mit den Erfolgen bei uns einen guten Namen gemacht und Begehrlichkeiten geweckt“, weiß Jäger, der überzeugt ist, dass die Mannschaft trotz des frühzeitig kommunizierten Trainer-Abschieds eine gute Frühjahrsrunde spielen wird: "Heiko ist extrem ehrgeizig und ich bin mir sicher, dass er sich mit der bestmöglichen Platzierung von uns verabschieden möchte.“
Wer in die Fußstapfen des ehemaligen Zweitliga-Profis treten wird, steht noch nicht fest. "Wir haben den Kreis der Kandidaten mittlerweile eingeengt und die Gespräche laufen an“, informiert der DJK-Manager, der hofft, zeitnah Vollzug vermelden zu können: "Einen Schnellschuss werden wir nicht machen, wollen die Sache aber so schnell wie möglich vom Tisch haben, da die Trainerpersonalie auch für die Kaderplanung sehr wichtig ist. Bis spätestens Mitte Januar wollen wir Klarheit haben. Im Optimalfall schon etwas früher.“ Über mögliche Kandidaten wollte sich Jäger (verständlicherweise) nicht äußern: "Wir haben uns in den letzten Jahren zu einer guten Adresse entwickelt und sind überzeugt, wieder einen kompetenten Coach zu bekommen.“