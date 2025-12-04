Schaldings Neu-Coach Heiko Schwarz (Bildmitte) mit SVS-Fußballchef Markus Clemens (re.) und Teammanager Jürgen Fuchs – Foto: M. Kirchberger

Schalding klärt Trainerfrage: Ex-Profi Heiko Schwarz macht´s Der erfolgreiche Übungsleiter des Landesliga-Neulings DJK Vornbach wird beim Bayernligisten Köck-Nachfolger Verlinkte Inhalte präsentiert von Bayernliga Süd Schalding Heiko Schwarz

Die Katze ist aus dem Sack: Heiko Schwarz wird beim SV Schalding-Heining Nachfolger von Stefan Köck, der seit Februar 2017 auf der Kommandobrücke steht und den Klub mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 auf eigenem Wunsch verlassen wird. Der "Neue" coacht aktuell noch die DJK Vornbach, mit welcher der gebürtige Cottbuser Meister der Bezirksliga Ost wurde. In der Landesliga Mitte schlägt sich der Neuling bislang prächtig, überwintert als Tabellen-8. und kann vorzeitig für eine weitere Saison in der dritthöchsten Amateurklasse planen.

Als Aktiver schafft es Schwarz bei seinem Stammklub FC Energie Cottbus bis in den damaligen Zweitliga-Kader und machte unter Kulttrainer "Pele" Wollitz seine ersten Schritte im Profifußball. Als blutjunges Talent kam Schwarz 2009/2010 zu fünf Einsätzen in der 2. Liga. 2011 zog es den Mittelfeldspieler nach Ostbayern zum SV Wacker Burghausen, der seinerzeit in der 3. Liga um Punkte und Tore kämpfte. Verletzungen warfen Schwarz, der nach einem einjährigen Regionalliga-Gastspiel beim SV Babelsberg 2014 an die Salzach zurückkehrte, immer wieder zurück, so dass er Ende 2015 seine Profikarriere beendete und sich dem Bezirksligisten ASCK Simbach anschloss.





Bei den Innstädtern wurde der Lausitz-Import im Sommer 2017 zum Spielertrainer befördert und feierte in seiner Premieren-Saison den Aufstieg in die Landesliga Südost, die für Simbach allerdings eine Nummer zu groß war. Nach sieben Jahren als Chefanweiser verabschiedete sich Schwarz 2024 zur DJK Vornbach, mit der er bislang eine echte Erfolgsgeschichte schreiben konnte. Beim SV Schalding-Heining soll der Ex-Profi, der in Simbach auch privat sesshaft geworden und Vater von zwei Kindern ist, eine neue Ära prägen.







Heiko Schwarz feierte in der jüngeren Vergangenheit mit der DJK Vornbach tolle Erfolge – Foto: Robert Geisler









"Wir haben den neuen Trainer bewusst und mit einem gewissen Plan ausgewählt, damit es eine möglichst lange Beziehung wird. Im Vorfeld haben wir uns intensiv ausgetauscht und haben durch die frühzeitige Entscheidung von Stefan Köck genug Zeit gehabt, ein entsprechendes Trainerprofil zu erarbeiten. Wir wollten einen jungen und dynamischen Trainer haben, der hungrig auf Erfolg ist. Wir uns nicht mit einer Vielzahl von Kandidaten beschäftigt und mit Heiko hat es vom ersten Gespräch an gematcht. Heiko brennt auf die Aufgabe und wir sind überzeugt, dass er unsere vielen jungen Spieler weiterentwickeln wird und für neue Impulse sorgen wird", lässt Schaldings Fußballboss Markus Clemens wissen.





"Ich bin ein junger, ambitionierter Sportler. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und es hat mich riesig gefreut, dass mich der SV Schalding-Heining kontaktiert hat. Es hat sich bei mir schnell eine Euphorie entwickelt und ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe. Der Verein ist seit vielen Jahren ein sportliches Aushängeschild in Niederbayern und deshalb ist mir diese Entscheidung relativ leicht gefallen“, gab Heiko Schwarz bei seiner offiziellen Vorstellung zu Protokoll. Wie das künftige Trainerteam der Grün-Weißen aussehen wird, ist noch offen. "Das werden wir in Absprache mit unserem neuen Chefcoach in den nächsten Schritten in Angriff nehmen", verrät Markus Clemens.







"Die Fußstapfen und das Erbe sind sehr groß. Der Verein hat viele Jahre Regionalliga gespielt. Es geht mir darum, junge Spieler weiterzuentwickeln und die Mannschaft voranzubringen. Ich muss mir in den nächsten Monaten ein Bild machen und dann wird man sehen, wohin die Reise geht. Man strebt immer nach dem Maximum - ohne irgendwelche Parolen rauszuhauen“, zeigt sich Schwarz demütig. "Wir haben in den letzten Jahren einen Generationsprozess eingeläutet und tolle Jungs. Heiko kann in Ruhe arbeiten und wir wollen gemeinsam ein Konstrukt schaffen, das nachhaltig erfolgreich ist“, fügte Clemens an.







