Vornbach schnappt sich zwei U19-Talente vom 1. FC Passau

Arne Häusler (li.) und Luis Eder zieht es vom 1. FC Passau zur DJK Vornbach – Foto: Verein

"Der Schritt zur DJK Vornbach ist für mich vor allem aus persönlichen und sportlichen Gründen eine sehr gute Entscheidung. Die geringe Distanz und die Möglichkeit, den Fußball besser mit meinem Alltag zu verbinden, spielen dabei eine wichtige Rolle. Zudem kenne ich den Trainer Jonas Moser bereits aus meiner aktuellen Saison beim 1. FC Passau, was mir den Übergang in den Herrenbereich sicherlich erleichtern wird. Außerdem bietet die DJK Vornbach ein sehr familiäres Umfeld, in dem ich mich von Anfang an wohlgefühlt habe und in dem ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen möchte. Gleichzeitig möchte ich mich ausdrücklich beim 1. FC Passau bedanken. Ich habe dort viele Jahre gespielt und dem Verein sehr viel zu verdanken. Die Zeit in Passau hat mich sportlich und persönlich geprägt und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ebenso bin ich dankbar für die Trainer, Mitspieler und Verantwortlichen, die mich in all den Jahren unterstützt haben. Aktuell konzentriere ich mich noch voll auf die U19-Landesliga und darauf, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Trotzdem freue ich mich schon sehr auf die kommende Aufgabe bei der DJK Vornbach und darauf, dort im Herrenbereich meinen Beitrag zum Team leisten zu können", gibt Arne Häusler zu Protokoll.



Ähnliche Worte findet Luis Eder: "Nach meiner erfolgreichen Ausbildung im Jugendfußball beim 1. FC Passau möchte ich im Sommer den nächsten Entwicklungsschritt gehen und mich im höherklassigen Herrenfußball beweisen. Die sehr positiven Gespräche mit den Verantwortlichen der DJK Vornbach haben gezeigt, dass mir der Verein hierfür die idealen Voraussetzungen bietet. Ich blicke der neuen Herausforderung mit großem Ehrgeiz entgegen und freue mich darauf ein Teil dieser ambitionierten Mannschaft zu werden. Dem FCP bin ich für die vergangenen Jahre sehr dankbar. Neben der hervorragenden fußballerischen Ausbildung hatten der Verein und insbesondere meine Trainer Ricco Brandstetter, Drin Rexhaj und Jonas Moser einen großen Anteil an meiner Persönlichkeitsentwicklung. Bis zum Sommer liegt mein voller Fokus noch auf unserer U19. Ich möchte mich mit dem Klassenerhalt in der Landesliga verabschieden und werde als Kapitän alles dafür geben, dass wir dieses Ziel gemeinsam für den Verein erreichen."



