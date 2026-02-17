Vornbach angelt sich Sigl als Schacherbauer-Ersatz Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt im Sommer vom TSV Waldkirchen zum Landesligisten von Thomas Seidl · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der neue Vornbacher Teammanager Luis Hager (li.) mit Neuzugang Angelo Sigl – Foto: Verein

Die DJK Vornbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Juni zum Bayernligisten SV Schalding-Heining wechselnden Thomas Schacherbauer fündig geworden. Angelo Sigl greift in der kommenden Spielzeit beim Landesligisten aus dem Landkreis Passau an und verlässt somit nach zwei Jahren den TSV Waldkirchen. Der 23-Jährige hat bereits in seiner Nachwuchszeit höherklassig beim 1. FC Passau, der SpVgg GW Deggendorf und dem SV Schalding-Heining gespielt.



Aus beruflichen Gründen verschlug es den groß gewachsenen Abwehrmann 2021 zum TSV Schwaben Augsburg, für den er in zwei Saisonen immerhin 15 Bayernliga-Partien, davon allerdings nur eine von Anfang an, bestritt. Nach einem einjährigen Gastspiel beim schwäbischen Bezirksligisten SC Grießbeckerszell zog es den aus in der Nähe von Hauzenberg stammenden Kicker im Sommer 2024 zum TSV Waldkirchen, bei dem sich Sigl auf Anhieb zu einem Leistungsträger entwickelte.

"Zunächst möchte ich mich beim TSV Waldkirchen bedanken, bei dem ich von Anfang an super aufgenommen und mir eine tolle Zeit ermöglicht wurde. Dafür bin ich sehr dankbar. Der Kontakt nach Vornbach besteht schon seit dem letzten Jahr. Da ich noch einige Jungs aus der Jugend kenne und sich meine berufliche Situation als Fachlehrer verändert, hat sich der Wechsel sportlich wie organisatorisch einfach angeboten. Für mich war es am Ende das stimmigste Gesamtpaket. Ich freue mich darauf, wieder mit bekannten Gesichtern auf dem Platz zu stehen und die sportliche Herausforderung anzunehmen. Ich habe mir persönlich einiges vorgenommen und will mit viel Motivation, Disziplin und Zielstrebigkeit meinen nächsten Schritt machen", lässt der DJK-Neuzugang wissen.





"Wir freuen uns riesig über die Zusage von Angelo. Nachdem wir ihn letztes Jahr bereits zu uns holen wollten, sind wir umso glücklicher, dass es nun im Sommer klappt. In den Gesprächen hat sich gezeigt, dass wir mit ihm nicht nur sportlich, sondern auch menschlich einen ganz feinen Kerl und echten Gewinn für unseren Verein verpflichten können, der perfekt zu uns passt. Viele unserer Spieler kennen Angelo bereits aus früheren Zeiten, weshalb wir überzeugt sind, dass er sich schnell und nahtlos bei uns einfügen wird. Zudem bekommen wir mit Angelo einen hervorragend ausgebildeten und höherklassig erprobten Spieler, der uns sofort weiterhelfen wird. Der Transfer ist für uns zudem ein wichtiges Signal, dass wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen wollen", sagt Luis Hager. Der Verteidiger hat die Rolle des Teammanagers übernommen, die bislang Thomas Schacherbauer bekleidete.





