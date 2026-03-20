Vorm Nürnberg-Spiel: Vilzing verlängert mit Jonas Blümel

Jonas Blümel hat seinen Vertrag bei der DJK Vilzing um zwei Jahre verlängert. – Foto: Charly Becherer

Und die ersten Weichen haben die Schwarzgelben nun auch schon gestellt. Außenverteidiger Jonas Blümel verlängert bis Sommer 2028 und wird auch in den kommenden zwei Spielzeiten am Huthgarten auflaufen. Der mittlerweile 24-Jährige war im Sommer 2024 von der SpVgg Hankofen-Hailing in die Oberpfalz gewechselt und musste zunächst mehr als ein Jahr wegen eines Kreuzbandrisses pausieren. Sein erstes Pflichtspiel für die DJK absolvierte der gebürtige Niederbayer aus Radldorf (Lkr. Straubing-Bogen) Ende September 2025, seitdem kam er in fast jeder Partie zum Einsatz, zwölf Regionalligaeinsätze stehen derzeit zu Buche. "Jonas hat sich nach seiner schweren Verletzung mit viel Einsatz und Disziplin beeindruckend wieder zurückgekämpft, welches Potenzial er hat, konnte man in den zurückliegenden Monaten schnell erkennen. Deshalb freut es uns sehr, dass er uns erhalten bleibt, auf Jonas ist immer Verlass", zeigt sich Abteilungsleiter Roland Dachauer sehr erfreut über die Personalie.



Einige Akteure haben ohnehin einen laufenden Vertrag für die neue Spielzeit, weshalb Dachauer die Kaderplanung recht entspannt angehen kann: "Durch die tolle Serie der Mannschaft haben wir natürlich schon ein Stück weit sportliche Planungsklarheit, auch wenn der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern ist. In der Mannschaft passt alles nahezu ideal, unser Coach macht eine top Arbeit. Deshalb gehen wir Stand jetzt nicht davon aus, dass wir im Sommer einen riesigen Umbruch meistern müssen."