Vorlage und parierter Elfmeter! Mensur Medic ist Keeper der Woche

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa in Württemberg.

👑 Die Top-3-Torhüter in Württemberg

Der 28-jährige Keeper hütet das Tor vom FKV Neu-Ulm in der Kreisliga A2 Donau/Iller. Am vergangenen Spieltag machte der Torhüter das vielleicht beste Spiel seiner Karriere. Medic lieferte beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft nicht nur den Assist zum 1:0, sondern parierte auch einen Elfmeter in der 66. Minute, welcher zum 1:1-Ausgleichstreffer geführt hätte. Nach dieser Leistung wurde Medic völlig zurecht zum Spieler des Spiels gewählt und ist verdienter Keeper der Woche.

🥈Luis Rohn (20) vom TSV Ilshofen in der Landesliga Württemberg Staffel eins

🥉Dimitrios Michailidis vom VfR Süssen in der Kreisliga A3 Neckar/Fils