Vorher Ratingen 04/19 und RWO: SV Sonsbeck verpflichtet Stürmer

Der SV Sonsbeck befindet sich nach der Winterpause wieder im Training, ehe es am 1. Februar mit einem Heimspiel gegen den FC Büderich in der Oberliga Niederrhein wieder um Punkte geht. Die Sonsbecker kämpfen nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug um den Ligaverbleib, weshalb ein neuer Offensivspieler sicherlich nicht zum falschen Zeitpunkt kommt: Der zuletzt vereinslose Daniel Gorden Raul stößt zum SVS, bis zum Sommer spielte er noch für den aktuellen Tabellenführer Ratingen 04/19. Außerdem haben mehrere Leistungsträger ihren Vertrag für die Saison 2026/27 verlängert.

"Der 20-jährige Stürmer war seit Sommer des vergangenen Jahres aufgrund eines Achillessehnenrisses vereinslos und arbeitete in der Hinrunde an seinem Comeback! Zuvor lief er jeweils 11-Mal für die Ober- als auch Bezirksliga-Mannschaft der Ratingener auf und erzielte dabei vier Treffer. Bei unserem SVS soll er zu seiner alter Form zurückkehren und eine neue Alternative in unserer Offensive werden", teilt der SV Sonsbeck mit. Gleichzeitig verkündet der Klub die Verlängerung von Torhüter Jan Fauseweh, Kapitän Robin Schoofs, Vize-Kapitän Philipp Elspaß, Sebastian Leurs, Jannis Pütz sowie Klaus Keisers.

Raul lief schon in der Jugend-Bundesliga für seinen Jugendverein Rot-Weiß Oberhausen auf und zeigte insbesondere in der U19-Niederrheinliga seine Torgefahr, als er in seinem letzten A-Jugendjahr 2023/24 15 Tore in 23 Partien schoss. Zwei ehemalige RWO-Mitstreiter werden ihm bei der Integration in Sonsbeck sicherlich helfen, denn Raul spielte im Kleeblatt-Trikot bereits mit den beiden Mittelfeldspielern Philip Pokora und Mahmud Sahintürk zusammen

Bei der aktuellen Witterung bleibt es allerdings abzuwarten, ob der Angreifer am kommenden Samstag im geplanten Testspiel gegen den TuS Xanten überhaupt zum Einsatz kommen kann.