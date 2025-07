Vorfreude steigt: SV Bergisch 09 empfängt den 1. FC Köln zum Testspiel

Die Vorfreude auf das Duell mit dem großen Nachbarn wächst von Tag zu Tag: Der SV Bergisch Gladbach 09 erwartet am Samstag um 14:00 Uhr den 1. FC Köln zum Sommerhighlight in der heimischen BELKAW Arena. Für den Mittelrheinligisten ist die Partie gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus der Domstadt nicht nur sportlich ein echter Höhepunkt, sondern auch eine willkommene Gelegenheit, sich einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Während die Rollen auf dem Platz klar verteilt sein dürften, erwartet die Zuschauer abseits des Rasens ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Bereits ab 12:30 Uhr sorgen Partner wie die BELKAW, die Kreissparkasse Köln und die KRÜGER GROUP für Unterhaltung. Um 13 Uhr heizen die Klüngelköpp das Publikum auf den Rängen an, bevor um 14 Uhr der Ball rollt. Für die Profis des 1. FC Köln unter Trainer Lukas Kwasniok ist es der erste Auftritt der neuen Saison – ebenso wie für die Nullneuner.

Trainer Kevin Kruth, dessen Team die abgelaufene Mittelrheinliga-Saison auf einem soliden siebten Rang beendete, sieht in dem Spiel vor allem eine große Chance für seine Mannschaft. Gegen den Favoriten aus Köln soll vor allem defensiv stabil gearbeitet werden, gleichzeitig möchte Bergisch Gladbach die wenigen Gelegenheiten mutig nutzen, um selbst Akzente zu setzen. Alle Spieler sollen dabei zum Einsatz kommen – ein wichtiger Aspekt für das Teambuilding zu Beginn der Sommervorbereitung. „Das ist eine super Erfahrung für die Jungs, vor dieser Kulisse anzutreten und sich mit einem solchen Gegner zu messen“, sagt Trainer Kevin Kruth und ergänzt, dass „alle im Team dankbar sind, eine solche Erfahrung machen zu können.“

Noch sind Stehplatzkarten für das Spiel erhältlich, die an mehreren Vorverkaufsstellen in Bergisch Gladbach und Köln angeboten werden. Wer spontan kommt, kann sich Tickets nach aktuellem Stand auch an den Tageskassen sichern, die um 11:30 Uhr öffnen – sofern das Stadion nicht vorher ausverkauft ist. Der Verein empfiehlt allen Fans, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß anzureisen, da die Parkmöglichkeiten rund um die BELKAW Arena begrenzt sind. Die Arena ist mit der S-Bahnlinie 11 sowie einer eigenen Bushaltestelle gut erreichbar.

Der Ticketpreis liegt bei 15 Euro für Vollzahler, ermäßigt bei 12 Euro. Vergünstigungen erhalten Kinder, Schüler, Studierende, Rentnerinnen und Rentner sowie Menschen mit Behinderung.