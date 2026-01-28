Vorfreude auf das Gerresheimer Derby

Der TuS Gerresheim ist diesmal Derby-Gastgeber. – Foto: Dennis Kemmerling

Die Idee, die Saison mit dem Gerresheimer Derby zu eröffnen, war ein cleverer Schachzug der Spielplangestalter. Das 4:4 vor mehr als 1000 Zuschauen an der Leimkuhle dürfte allen Protagonisten noch lange in Erinnerung bleiben. Die Ereignisse von damals schüren Hoffnung auf ein erneutes Spektakel am Samstag. „Die Vorfreude ist groß. Es hat sich schon der eine oder andere angekündigt. Von daher gehe ich davon aus, dass es auch bei uns am Samstag voll auf der Anlage wird“, sagt TuS Gerresheims Sportlicher Leiter Ralf Schüler.

Viele Jahre lang war der TuS als etablierter Bezirksligist die Nummer eins im Stadtteil. Doch spätestens nach dem Abstieg im vergangenen Sommer drehten sich die Vorzeichen. Während die Sportfreunde als Tabellenzweiter nun selbst mit Vehemenz ans Tor zur Bezirksliga klopfen, ist man beim TuS Gerresheim noch dabei, die Wunden zu lecken. „Für uns ist das eine Art Sabbatjahr, in dem wir uns erst einmal konsolidieren möchten“, sagt Schüler. Der Macher aufseiten des TuS sieht den Rivalen derzeit ein Stück voraus. „Sie machen gute Arbeit und zählen für mich zu den drei Topfavoriten auf den Aufstieg.“ Doch Schülers Gegenüber Mike Reinwart will vom Favoritenstatus zumindest vor dem direkten Aufeinandertreffen nichts wissen. „So ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze“, weiß der Sportchef der Sportfreunde. Das Hinspiel bestätigte ihn. Mit einem 4:4 am ersten Spieltag hatte seinerzeit kaum jemand gerechnet.

Der heutige Cheftrainer der Sportfreunde hat eine Vergangenheit beim Ortsrivalen. An der Heyestraße fungierte der 35-Jährige unter Harald Becker als Co-Trainer. An alter Wirkungsstätte verfolgt man den Werdegang des jungen Trainers ganz genau. „Wir stehen immer noch im Austausch. Issam macht mit seiner empathischen Art dort einen top Job“, lobt Schüler. Das sieht man übrigens bei den Sportfreunden genauso, weshalb Reinwart rechtzeitig vor dem Rückrundenauftakt stolz die Vertragsverlängerungen mit Haj Haddou und dessen Assistenten Deniz Deniczi verkündete. „Unsere positive Entwicklung hat sich herumgesprochen. Es hat zuletzt auch für unsere Trainer mehrere Anfragen gegeben. Umso glücklicher sind wir, frühzeitig Klarheit geschaffen zu haben. Zwischen Issam und mir passt es sowohl sportlich als auch menschlich. Er lebt unseren Klub und identifiziert sich voll und ganz mit unserer Philosophie“, betont Reinwart.