Vorbereitungsstart der SG Schäftlarn/Baierbrunn ll steht bevor

Am 28. Januar beginnt die Fußballvorbereitung der zweiten Mannschaft der Spielgemeinschaft Schäftlarn/Baierbrunn. Bereits am 2. Februar steht der erste Testspielgegner fest: der A-Klassist TSV München-Ost II. Mit einem großen Kader und viel Vorfreude starten die Spieler und das Trainerteam Roland Woratsch und Lorenz Dippel in die Rückrunde.

„Wir haben viele Neuzugänge, die uns verstärken werden. Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich etwas ganz anderes. Wenn jeder fit bleibt und mitzieht, könnte es für manche eng werden!“ erklärt Cheftrainer Woratsch optimistisch. Die hohe Trainingsbeteiligung und die Qualität im Kader versprechen eine spannende Rückrunde.