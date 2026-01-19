 2026-01-19T08:28:16.618Z

Allgemeines
Der Bonner SC will in der Rückrunde viele Punkte holten.
Der Bonner SC will in der Rückrunde viele Punkte holten. – Foto: Boris Hempel

Vorbereitung abgeschlossen: Regionalliga West vor Rückrunden-Auftakt

Zahlreiche Testspiele standen für die Teams der Regionalliga West an, bevor es Ende Januar wieder um Punkte geht. Das Wetter hat viele Pläne durcheinandergewirbelt.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ist für die Mannschaften der Regionalliga West weitestgehend abgeschlossen. Vor eine Herausforderung stellte die Teams der Wintereinbruch in Deutschland, der das ohnehin schon knappe Zeitfester zum Test weiter verkleinert hat. Trotzdem standen die Protagonisten auf dem Feld und haben gezeigt, was sie können. Am kommenden Wochenende geht der Spielbetrieb flächendeckend wieder los. So lief die Vorbereitung.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Bevor es am 24. Januar in der Regionalliga West wieder ernst wird, steht noch ein Nachholspiel an. Bereits am 16. Januar empfängt die SSVg Velbert die Sportfreunde Lotte.

1. FC Bocholt

1. FC Köln II

Bonner SC

Borussia Dortmund II

Borussia Mönchengladbach II

FC Gütersloh

FC Schalke 04 II

Fortuna Düsseldorf II

Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen

SC Paderborn II

SC Wiedenbrück

Sportfreunde Lotte

  • MI, 7. Januar, 19.30 Uhr - TuS Hiltrup (H) - ABSETZUNG
  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - SSV Jeddeloh (H) - ABSETZUNG
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr - TuS Hiltrup (H), 2:0
  • SA, 17. Januar, 14 Uhr - Rot Weiss Ahlen (A) - ABSETZUNG
  • MI, 4. Februar, 19.30 Uhr - SC Lüstringen (H)

Sportfreunde Siegen

SSVg Velbert

  • SO, 28. Dezember - Hallenstadtmeisterschaft Velbert
  • DO, 8. Januar, 19.30 Uhr - TSV Meerbusch (A) - ABSETZUNG
  • SA, 10. Januar, 14 Uhr - Arminia Bielefeld II (H) - ABSETZUNG
  • SO, 11. Januar, 15 Uhr - KFC Uerdingen (A) - ABSETZUNG
  • DI, 20. Januar, 19.30 Uhr - Sportfreunde Baumberg (A)

SV Rödinghausen

VfL Bochum II

Wuppertaler SV

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 019.1.2026, 16:50 Uhr
Marcel EichholzAutor