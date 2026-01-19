Vorbereitung abgeschlossen: Regionalliga West vor Rückrunden-Auftakt

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ist für die Mannschaften der Regionalliga West weitestgehend abgeschlossen. Vor eine Herausforderung stellte die Teams der Wintereinbruch in Deutschland, der das ohnehin schon knappe Zeitfester zum Test weiter verkleinert hat. Trotzdem standen die Protagonisten auf dem Feld und haben gezeigt, was sie können. Am kommenden Wochenende geht der Spielbetrieb flächendeckend wieder los. So lief die Vorbereitung.