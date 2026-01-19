Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Bonner SC will in der Rückrunde viele Punkte holten. – Foto: Boris Hempel
Vorbereitung abgeschlossen: Regionalliga West vor Rückrunden-Auftakt
Zahlreiche Testspiele standen für die Teams der Regionalliga West an, bevor es Ende Januar wieder um Punkte geht. Das Wetter hat viele Pläne durcheinandergewirbelt.
Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ist für die Mannschaften der Regionalliga West weitestgehend abgeschlossen. Vor eine Herausforderung stellte die Teams der Wintereinbruch in Deutschland, der das ohnehin schon knappe Zeitfester zum Test weiter verkleinert hat. Trotzdem standen die Protagonisten auf dem Feld und haben gezeigt, was sie können. Am kommenden Wochenende geht der Spielbetrieb flächendeckend wieder los. So lief die Vorbereitung.
Bevor es am 24. Januar in der Regionalliga West wieder ernst wird, steht noch ein Nachholspiel an. Bereits am 16. Januar empfängt die SSVg Velbert die Sportfreunde Lotte.