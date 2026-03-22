Vor Topspiel gegen 1860: Tausende Fans empfangen den MSV Duisburg

Schon deutlich früher als drei Stunden vor Anpfiff versammelten sich die ersten Fans auf dem Parkplatz vor dem Stadion, genau an der Zufahrt, die der Mannschaftsbus wenig später nehmen würde. Die Organisatoren von "Laufen für den MSV", die in der Vergangenheit schon mehrere Aktionen zur Unterstützung des Spielvereins organisiert hatten, ließen sich auch dieses Mal nicht lumpen.

Am Mikrofon standen MSV-Marketingchef Christian Koke und Sechser Rasim Bulic zum Interview bereit. Ein DJ heizte die Stimmung auf und das Fahnen-Team des MSV sorgte für ein ansehnliches Spalier. Im Vorfeld rechneten die Veranstalter mit dem bislang größten Busempfang und sie wurden nicht enttäuscht. Mehrere tausend Fans standen Spalier, als sich der Bus einen Weg durch die Massen bahnte, episch das Bild, als er die dichte, blau-weiße Nebelwand durchstieß. Angeführt vom noch verletzt ausfallenden Bulic ging es für den Bus schließlich in die Katakomben.

Für das noch anstehende Restprogramm in der 3. Liga sind die Fans nun in Vorleistung gegangen. Ab sofort ist es an der Mannschaft, den Traum vom Durchmarsch, den Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga zu realisieren. Neun Spiele stehen insgesamt noch auf dem Programm, mit einem Sieg gegen die Löwen am Nachmittag soll der nächste Schritt gemacht werden.