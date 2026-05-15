Vor Kellerduell: Spvgg. 07 Hochheim stellt Weichen für kommende Saison

Hochheim. Vor dem wegweisenden Kellerduell gegen Viktoria Kelsterbach (So., 15:30 Uhr) hat Kreisoberligist Spvgg. 07 Hochheim die Weichen für die kommende Saison gestellt. Fred Orf wird nach Saisonende als Trainer aufhören, um wieder seiner Rolle als Jugendleiter nachgehen zu können. Mit Tom Schirmeisen wird der derzeitige Coach der zweiten Mannschaft übernehmen, teilt der Verein mit.
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"Mit der Beförderung zum Cheftrainer der ersten Mannschaft setzt der Verein auf Kontinuität, Entwicklung und einen modernen Ansatz aus den eigenen Reihen", heißt in einer Pressemitteilung des Vereins. Schirmeisen stehe für Identifikation mit dem Verein, intensive Trainingsarbeit und die Förderung aller Spieler. Auch die Einbindung von hauseigenen Talenten aus der A-Jugend (derzeit Tabellenführer der Kreisliga) soll der 28-Jährige künftig forcieren.
Als Trainer begann Schirmeisen beim TSV Schott Mainz, wo er als Co-Trainer in der B-Junioren-Verbands- und Landesliga tätig war. Im Anschluss führte ihn sein Weg nach Hochheim - zunächst als Trainer der dritten Mannschaft, als Jugendtrainer, dann als Co-Trainer der zweiten Mannschaft und in der vergangenen Saison als Co-Trainer der "Ersten". In der aktuellen Saison betreut Schirmeisen die zweite Mannschaft. Außerdem fungierte er bereits als Jugendleiter, ist derzeit als Abteilungsleiter tätig.
Marco Spreitzer wird Schirmeisen als Co-Trainer unterstützen. Mit Angelo Del Buono kommt zur neuen Saison ein weiterer Co-Trainer hinzu, bestätigt Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert. Del Buono werde als Fitness- und Athletiktrainer agieren. Bereits von 2005 bis 2007 war der 52-Jährige als Spieler für die 07er aktiv, ehe er von 2007 bis 2012 das Traineramt der ersten Mannschaft übernommen hatte. Aufgrund der Geburt seines Sohnes habe er damals den Fokus auf die Familie gelegt. Auch deshalb war Del Buono in der Nähe seines Wiesbadener Wohnorts Kohlheck aktiv. Zuletzt war er als Jugendtrainer beim 1. SC Kohlheck tätig.
Auch in der zweiten Mannschaft haben die Hochheimer Verantwortlichen für Gewissheit gesorgt. So wird Patrick Gorny (32) - zuletzt BSC Schwalbach II - den Posten von Schirmeisen übernehmen. Lars Müller wird Gorny als Co-Trainer unterstützen und bleibt dem Verein weiter erhalten.
Neben den fixen Personalentscheidungen ist für die 07er allerdings der Ligaverbleib noch nicht unter Dach und Fach. Mit einem Sieg am Sonntag (15:30 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht Viktoria Kelsterbach können die Hochheimer allerdings einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. "Das hat für uns höchste Priorität", betont René Geilert, der den zweiten Abstieg in Folge unbedingt vermeiden will.
Bei einem Sieg könnte man einen direkten Abstieg zumindest abwenden. Sollte parallel der BSC Schwalbach in Bremthal gewinnen, TuRa Niederhöchstadt II gegen Marxheim und der FC Schwalbach zuhause gegen Zeilsheim II, wäre der Abstieg von Viktoria Kelsterbach besiegelt. Dann könnte es nur noch um den vorletzten Platz spannend werden. Sollte Diedenbergen aus der Gruppenliga absteigen, müsste der Vorletzte in die Relegation. Sofern Diedenbergen die Klasse hält, bliebe der Tabellenvorletzte der Kreisoberliga sicher in der Liga.
Hier könnt ihr das Auf- und Abstiegsgeschehen im Main-Taunus nachlesen.