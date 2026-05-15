Vor Kellerduell: Spvgg. 07 Hochheim stellt Weichen für kommende Saison Kreisoberligist präsentiert mit Tom Schirmeisen einen internen Nachfolger für Fred Orf, der künftig wieder seine Rolle als Jugendleiter wahrnehmen wird +++ Sonntag (15:30 Uhr) Abstiegskracher gegen Viktoria Kelsterbach von Lauris Ommert · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Tom Schirmeisen übernimmt zukünftig die Verantwortung für die erste Mannschaft der Spvgg. 07 Hochheim. – Foto: Janik Solarski

Hochheim. Vor dem wegweisenden Kellerduell gegen Viktoria Kelsterbach (So., 15:30 Uhr) hat Kreisoberligist Spvgg. 07 Hochheim die Weichen für die kommende Saison gestellt. Fred Orf wird nach Saisonende als Trainer aufhören, um wieder seiner Rolle als Jugendleiter nachgehen zu können. Mit Tom Schirmeisen wird der derzeitige Coach der zweiten Mannschaft übernehmen, teilt der Verein mit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Mit der Beförderung zum Cheftrainer der ersten Mannschaft setzt der Verein auf Kontinuität, Entwicklung und einen modernen Ansatz aus den eigenen Reihen", heißt in einer Pressemitteilung des Vereins. Schirmeisen stehe für Identifikation mit dem Verein, intensive Trainingsarbeit und die Förderung aller Spieler. Auch die Einbindung von hauseigenen Talenten aus der A-Jugend (derzeit Tabellenführer der Kreisliga) soll der 28-Jährige künftig forcieren.

Schirmeisen durchlief viele Stationen in Hochheim Als Trainer begann Schirmeisen beim TSV Schott Mainz, wo er als Co-Trainer in der B-Junioren-Verbands- und Landesliga tätig war. Im Anschluss führte ihn sein Weg nach Hochheim - zunächst als Trainer der dritten Mannschaft, als Jugendtrainer, dann als Co-Trainer der zweiten Mannschaft und in der vergangenen Saison als Co-Trainer der "Ersten". In der aktuellen Saison betreut Schirmeisen die zweite Mannschaft. Außerdem fungierte er bereits als Jugendleiter, ist derzeit als Abteilungsleiter tätig. Angelo Del Buono komplettiert Trainerteam Marco Spreitzer wird Schirmeisen als Co-Trainer unterstützen. Mit Angelo Del Buono kommt zur neuen Saison ein weiterer Co-Trainer hinzu, bestätigt Hochheims Sportlicher Leiter René Geilert. Del Buono werde als Fitness- und Athletiktrainer agieren. Bereits von 2005 bis 2007 war der 52-Jährige als Spieler für die 07er aktiv, ehe er von 2007 bis 2012 das Traineramt der ersten Mannschaft übernommen hatte. Aufgrund der Geburt seines Sohnes habe er damals den Fokus auf die Familie gelegt. Auch deshalb war Del Buono in der Nähe seines Wiesbadener Wohnorts Kohlheck aktiv. Zuletzt war er als Jugendtrainer beim 1. SC Kohlheck tätig.

Patrick Gorny übernimmt 2. Mannschaft Auch in der zweiten Mannschaft haben die Hochheimer Verantwortlichen für Gewissheit gesorgt. So wird Patrick Gorny (32) - zuletzt BSC Schwalbach II - den Posten von Schirmeisen übernehmen. Lars Müller wird Gorny als Co-Trainer unterstützen und bleibt dem Verein weiter erhalten.