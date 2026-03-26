Vor fast 5.000 Fans: Schweinfurt feiert Prestigeerfolg gegen Schalke

90 Jahre Sachs-Stadion! Das hat der 1. FC Schweinfurt 05 am Donnerstagabend im Rahmen eines nicht ganz gewöhnlichen Testspiels gefeiert. Wie beim Eröffnungsspiel 1936 war nämlich der FC Schalke 04 zu Gast in der Kugellagerstadt.
1. FC Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 2:0
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Leonard Langhans, Lucas Zeller, Nikolaos Vakouftsis, Kristian Böhnlein, Devin Angleberger, Sebastian Müller, Tim Latteier, Winners Osawe, Johannes Geis - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Trainer: Jermaine Jones - Trainer: Victor Kleinhenz - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Michael Gehret - Co-Trainer: Leo Dietz
FC Schalke 04: Kevin Müller, Anton Donkor (25. Max Hauswirth), Adrian Gantenbein (25. Andri Buzolli), Felipe Sánchez, Jonas Zgorecki (60. Kayhan Sayman), Alan Takoudjou, Janik Bachmann (83. Emil Zeil), Max Grüger, Christopher Antwi-Adjej (25. Alexander Guiddir) (83. Raphael Ott), Zaid Tchibara (69. Peter Remmert), Christian Gomis - Co-Trainer: Tim Hoogland - Co-Trainer: Björn Andersohn - Co-Trainer: Jonas Dittrich - Co-Trainer: Sidney Sam - Co-Trainer: Lorenz Kutscha-Lissberg - Co-Trainer: Adin Osmanbasic - Co-Trainer: Eddie Lattimore
Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) - Zuschauer: 4792
Tore: 1:0 Nico Grimbs (47.), 2:0 Winners Osawe (48.)