Vor fast 5.000 Fans: Schweinfurt feiert Prestigeerfolg gegen Schalke

Und die Gäste aus Gelsenkirchen spielten nicht die Partycrasher. Denn die Schweinfurter setzten sich vor knapp 5.000 Zuschauern mit 2:0 gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga durch, der allerdings auch nur mit einer B-Elf nach Unterfranken gekommen war. Die Stars um Edin Dzeko oder Keeper Loris Karius waren nicht mit dabei. Die Treffer für die Hausherren erzielten Nico Grimbs und Winners Osawe kurz nach der Pause. Die 05er können ihren Prestigeerfolg durchaus ein wenig länger feiern. Aufgrund der Länderspielpause ist am Wochenende frei. Erst am Ostersamstag, den 4. April geht`s in der Liga weiter mit dem schweren Auswärtsspiel bei Tabellenführer VfL Osnabrück.

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 2:0

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Leonard Langhans, Lucas Zeller, Nikolaos Vakouftsis, Kristian Böhnlein, Devin Angleberger, Sebastian Müller, Tim Latteier, Winners Osawe, Johannes Geis - Co-Trainer: Gregor Opfermann - Trainer: Jermaine Jones - Trainer: Victor Kleinhenz - Co-Trainer: Philipp Hilmer - Co-Trainer: Michael Gehret - Co-Trainer: Leo Dietz

FC Schalke 04: Kevin Müller, Anton Donkor (25. Max Hauswirth), Adrian Gantenbein (25. Andri Buzolli), Felipe Sánchez, Jonas Zgorecki (60. Kayhan Sayman), Alan Takoudjou, Janik Bachmann (83. Emil Zeil), Max Grüger, Christopher Antwi-Adjej (25. Alexander Guiddir) (83. Raphael Ott), Zaid Tchibara (69. Peter Remmert), Christian Gomis - Co-Trainer: Tim Hoogland - Co-Trainer: Björn Andersohn - Co-Trainer: Jonas Dittrich - Co-Trainer: Sidney Sam - Co-Trainer: Lorenz Kutscha-Lissberg - Co-Trainer: Adin Osmanbasic - Co-Trainer: Eddie Lattimore

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) - Zuschauer: 4792

Tore: 1:0 Nico Grimbs (47.), 2:0 Winners Osawe (48.)