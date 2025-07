Vor dem Start: SC Melle 03 im Check

Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich der SC Melle 03 stabilisiert und am Ende mit Rang vier eine rstarke Platzierung in der Landesliga gesichert. Teammanager Tobias Brockmeyer zieht ein zufriedenes Fazit: „Wir sind sehr zufrieden nach einem schwachen Saisonstart.“ Nach neun Punkten aus den ersten acht Ligapartien setzte es eine erste Serie von fünf Siegen in Folge.