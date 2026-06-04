Vor dem letzten Spieltag: So sieht die Landesliga-Relegation aus

In der Bezirksliga Niederrhein steht nur noch das Saisonfinale an - und es gibt bislang nur drei Meister: TSV Eller (Gruppe 1), VfL Rhede (Gruppe 4) und Rheinland Hamborn (Gruppe 5). Das ist insofern interessant, dass demnach auch noch viele Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga Niederrhein offen sind. FuPa Niederrhein klärt auf, wer nach aktuellem Stand in die Relegation geht, wie die Gruppen aussehen und wann gespielt wird. Wichtig: Die Relegation beginnt bereits in der kommenden Woche.
Während die sechs Meister der Bezirksliga direkt aufsteigen, ermitteln die Vizemeister in zwei Dreiergruppen zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird.
Die Sportfreunde Broekhuysen stehen als einziger Klub vor dem letzten Spieltag sicher in der Aufstiegsrunde, deshalb kann der Vertreter der Gruppe 4 auch schon die Konkurrenz beobachten. Spannend ist es unter anderem bei Sportfreunde Neuwerk: Weil Tabellenführer OSV Meerbusch in der Gruppe 3 spielfrei hat, kann Neuwerk mit einem Sieg aus eigener Kraft Meister werden. Aktuell ginge es aber in die Relegation. Auch in den anderen Gruppen ist das Rennen noch offen, weshalb sich folgendes Bild ergibt:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
WICHTIG: Sollten zur Ermittlung der Relegations-Teilnehmer Entscheidungsspiele notwendig sein, haben die Entscheidungsspiele Priorität. Dann verschiebt sich entsprechend die gesamte Relegation nach hinten! Termine stehen unten.
Gruppe 1:
Gruppe 2:
In diesen Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, sprich: Es gibt drei Spiele pro Gruppe. Die beiden Gruppensieger steigen in die Landesliga auf. Sind zwei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, findet ein Entscheidungsspiel auf einem neutralen Platz statt.
Sind alle drei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, folgen zwei K.o.-Spiele. Zunächst wird eine Paarung gelost, die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Es wird ein Sieger bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen) ermittelt. Der Verlierer scheidet aus, der Sieger hat im zweiten und letzten Spiel Heimrecht und spielt gegen die dritte Mannschaft bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen). Der Gewinner des zweiten Spiels steigt in die Landesliga auf.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: