Vor dem letzten Spieltag: So sieht die Landesliga-Relegation aus Die sechs Vizemeister der Bezirksliga Niederrhein treten in einer Relegation an, um zwei weitere Landesliga-Aufsteiger zu ermitteln. Das ist der Stand vor dem letzten Spieltag. von André Nückel · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Marcel Platzek (r.) könnte mit RWE II in die Relegation rutschen. – Foto: Markus Becker

In der Bezirksliga Niederrhein steht nur noch das Saisonfinale an - und es gibt bislang nur drei Meister: TSV Eller (Gruppe 1), VfL Rhede (Gruppe 4) und Rheinland Hamborn (Gruppe 5). Das ist insofern interessant, dass demnach auch noch viele Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga Niederrhein offen sind. FuPa Niederrhein klärt auf, wer nach aktuellem Stand in die Relegation geht, wie die Gruppen aussehen und wann gespielt wird. Wichtig: Die Relegation beginnt bereits in der kommenden Woche.

Während die sechs Meister der Bezirksliga direkt aufsteigen, ermitteln die Vizemeister in zwei Dreiergruppen zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird. Die Sportfreunde Broekhuysen stehen als einziger Klub vor dem letzten Spieltag sicher in der Aufstiegsrunde, deshalb kann der Vertreter der Gruppe 4 auch schon die Konkurrenz beobachten. Spannend ist es unter anderem bei Sportfreunde Neuwerk: Weil Tabellenführer OSV Meerbusch in der Gruppe 3 spielfrei hat, kann Neuwerk mit einem Sieg aus eigener Kraft Meister werden. Aktuell ginge es aber in die Relegation. Auch in den anderen Gruppen ist das Rennen noch offen, weshalb sich folgendes Bild ergibt: