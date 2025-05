Kevin Weggen (Mitte) ist einer der Top-Stars in der Baller League. – Foto: Katharina Lapp @bolzplatzfotog

Vor dem Final Four der Baller League: Kevin Weggen und sein Wochenende Vier Teams kämpfen am Montag um den dritten Titel in der Baller League. Kevin Weggen ist mit Calcio Berlin zum zweiten Mal mit dabei - und jedes Wochenende ist wieder eine Herausforderung.

Die elf regulären Spieltage der dritten Season der Baller League sind gelaufen, und am letzten Spieltag hat Kevin Weggen mit einem unglaublichen Acht-Tore-Ritt in zehn Minuten dafür gesorgt, dass aus einem 1:6 gegen die Käfigtiger noch ein 9:7 wurde, was in der Halle und vor den Endgeräten von mehr als 100.000 Zuschauern online offenes, ungläubiges Staunen hervorrief (wir berichteten hier). Mit Calcio Berlin steht er am Montag so nun im Final Four und kämpft zum zweiten Mal um den Titel.

Oberliga-Derby am Sonntag Damit hat er mit seinem Team das erste Ziel erreicht, was aber auch zur Folge hat, dass ihm ein weiteres, sehr intensives, verlängertes Wochenende bevorsteht. So steht am Freitag das Abschlusstraining für die Oberliga-Partie am Sonntag gegen den VfB 03 Hilden an, ein Kreisderby. Einholen können die Büdericher auf Platz sieben den VfB 03 zwar nur noch in der Theorie, aber Derby ist Derby, auch wenn der Tabellenplatz zementiert scheint. "Nach dem Spiel setzte ich mich dann in der Regel immer gleich ins Auto und fahre nach Berlin. Die Baller League stellt mir dafür ein Auto zur Verfügung", schildert Weggen seinen atemlosen Tagesablauf. So geht es in Berlin dann fit in den Montag. Das war natürlich alles etwas entspannter für ihn in den ersten beiden Saisons, als die Baller-League-Vorrunde noch in Köln-Ossendorf und das Final Four in Düsseldorf gespielt wurde.

Ein Training mit Calcio gibt es in der Form in der Hauptstadt dann nicht. "Andere Mannschaften machen das durchaus, wir aber nicht, weil wir eine sehr erfahrene Mannschaft haben, die sich inzwischen auch ziemlich gut kennt", erklärt Weggen. Und darin sieht er auch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil für das Final Four. "Wir waren ja schonmal in Düsseldorf dabei, das haben eine Reihe unserer Spieler also schonmal erlebt. Bei Streets United ist das nur ein Spieler, wenn ich mich nicht vertue", nennt Weggen einen Grund, warum das allgemein als Favorit gehandelte Streets United auch zu knacken sein soll, der Halbfinalgegner von Calcio Berlin. Und wenn man so weit schonmal gekommen ist, ist ohnehin alles möglich. Am frühen Dienstagmorgen wieder im Bett