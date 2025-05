Baller League: Weggen schießt Calcio mit acht Toren ins Final Four

Von Kevin Weggen, dem spielenden Co-Trainer des FC Büderich, ist man in der Baller League eine ganze Menge gewohnt. Einen Schuss, wie ihn der Mönchengladbacher drauf hat, kann sonst in diesem Kleinfeld-Format kein zweiter Spieler anbieten. Was der "Wegginator" aber am letzten Spieltag der Season 3 in Berlin-Tempelhof abgeliefert hat, das hat, und das darf man so ohne Übertreibung sagen, die Welt noch nie gesehen.

Mit 1:6 lag Weggen mit Calcio Berlin zur Pause bereits zurück, die Entscheidung im Kampf um das Final Four am kommenden Montag schien bereits gegen die Mannschaft von Kevin Weggen gefallen. "Ihr spielt so weiter, füreinander. Wenn hier einer anfängt, unbedingt selbst ein Tor machen zu wollen und eigensinnig wird, dann nehme ich ihn zum Final Four nicht mit, ich schwöre", sagte Käfigtiger-Manager Kevin-Prince Boateng in der Pause zu seinen Jungs. Doch auf der Gegenseite gab es einen Mann, dem war das alles egal.

"Erstmal fühle ich nur pure Leere. Ich hatte einfach Wut im Bauch, wollte dieses Scheiß-Spiel einfach gewinnen, für die Jungs. Ich war sauer, weil wir wussten, dass die auf Zeit spielen werden. Diese Wut habe ich dann versucht, in etwas Positives zu verwandeln", sagte Weggen nach dem Spiel. Denn in der Tat schoss er jedes einzelne der folgenden acht Tore für sein Team, so dass Calcio noch mit 9:7 gewann.

In den ersten zwölf Minuten der zweiten Hälfte setzte er mit seinem rechten Huf drei Schüsse an Käfigtiger-Schlussmann Christian Tok vorbei ins Netz, und Tok hatte wahrlich noch einige von Weggens Versuchen gehalten. Dann kam es zum "1 on 1", dem Leib- und Magen-Modus des "Wegginators". Und in den letzten drei Minuten traf Weggen so fünf weitere Male das Tor, während für die Tiger nur Joshua Sumbunu noch einmal traf. Calcio siegte 9:7 und wird so am kommenden Montag dabei sein, wenn zum dritten Mal in der Baller League der Meister gesucht wird.

Es spricht viel für Spaghetti

Was er denn vor dem Spiel gegessen habe, wurde Weggen im Anschluss an die unglaublichste Leistung der bisherigen Baller-League-Geschichte gefragt. "Eigentlich einfach nur Spaghetti Bolognese", antwortete er. Also liebe Mütter, das solltet ihr für Eure Kinder vor dem nächsten Spiel unbedingt in Erwägung ziehen.