Vor Aksu-Spiel: Ataspor ruft den Neustart aus

Burak Celik hat den Neustart ausgerufen. „Wir haben den August abgehakt“, betont der Sportdirektor von Fußball-Bezirksligist Ataspor Worms. „Das war nicht das, was wir uns vorstellen und was wir können. Deshalb geht es in unseren Köpfen ab September bei Null los.“ Soll heißen: Der Aufsteiger, der aus den ersten vier Spielen nur einen Sieg geholt hat, drei Mal als Verlierer vom Platz ging, will im Heimspiel gegen Aksu Mainz am Sonntag (15 Uhr, live im Stream) ein ganz anderes Gesicht zeigen. „In den ersten Begegnungen hat man gemerkt, dass einige noch nicht komplett fit aus dem Urlaub kamen und manche eben noch im Urlaub weilten“, erklärt Celik. „Jetzt sind fast alle Mann beisammen und hochmotiviert das zu zeigen, was sie draufhaben.“