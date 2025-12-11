Von wegen Abstiegskampf: Eichstätt überrascht alle in der Regionalliga

Der VfB Eichstätt ist bislang das Überraschungsteam der Saison in der Regionalliga Bayern und überwintert auf einem starken fünften Tabellenplatz. Die Domstädter aus dem Norden Oberbayerns waren im Sommer nach zwei Jahren in der Bayernliga in die höchste Amateurklasse zurückgekehrt. Unter dem neuen Cheftrainer Dominik Betz (39), der bereits als Spieler beim VfB war, stellten sich die Eichstätter auf knallharten Abstiegskampf ein...
Und die ersten Eindrücke lösten nicht unbedingt Optimismus aus, wie der Sportliche Leiter Tobias Grimm erzählt: "Die Vorbereitung verlief holprig, da die Umstellung des Spielsystems auf die Anforderungen der Regionalliga einige Herausforderungen mit sich brachte. Das zog sich bis ins erste Saisonspiel, das wir dann auch gleich zuhause gegen Mitaufsteiger Memmingen verloren. Viele Außenstehende fühlten sich dadurch in ihrer Skepsis bestätigt."
Doch das Trübsalblasen war unbegründet. Die Eichstätter demonstrierten eindrucksvoll, dass sie in der Lage sind, schnell zu lernen und akklimatisierten sich in Windeseile. "Trainerteam und Mannschaft haben die richtigen Schlüsse gezogen. Mit dem Auswärtssieg in Augsburg kam das nötige Selbstvertrauen, und ab diesem Moment wusste jeder, was zu tun ist, um in der Regionalliga jeden Gegner ärgern zu können", spart Grimm nicht mit Lob.
"Großes Lob an die Mannschaft, die trotz aller Rückschläge eng zusammengerückt ist, nie Ausreden gesucht hat und weiter konzentriert Punkte gesammelt hat", freut sich Grimm über die Resilienz des Teams und zieht ein weihnachtliches Fazit: "32 Punkte sind hart erarbeitet – wir sind sehr zufrieden damit, und die Jungs haben sich das absolut verdient. Gleichzeitig wissen wir, wie stark die Liga ist. In der Wintervorbereitung beginnt alles wieder bei null, und wir müssen erneut stabil und fleißig arbeiten. Wir sind uns bewusst: Wir können jeden Gegner ärgern, aber nur, wenn wir am Limit agieren. Ein großer Dank geht an unsere Betreuer, Physios, Sponsoren und alle Ehrenamtlichen – ohne euch wäre dieser Weg in Eichstätt nicht möglich."
Offiziell in die Vorbereitung steigen die Eichstätter dann am 15. Januar ein. Davor haben die Spieler aber schon die mittlerweile obligatorischen, individuellen Laufpläne abzuspulen. Auf dem Transfermarkt will der VfB ebenfalls noch aktiv werden, da nach den langwierigen Verletzungen von Mustafa Fatiras und Jonas Perconti vor allem auf der Innenverteidiger-Position akuter Handlungsbedarf besteht.