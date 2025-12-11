Von wegen Abstiegskampf: Eichstätt überrascht alle in der Regionalliga

Kommt ein Münchner geflogen: Ferat Nitaj bleibt ganz cool und schiebt zum 1:0 gegen den FC Bayern II ein. Der glatte 3:0-Heimsieg gegen die Profireserve des Rekordmeisters war eines der bisherigen Highlights. – Foto: Johannes Traub

Der VfB Eichstätt ist bislang das Überraschungsteam der Saison in der Regionalliga Bayern und überwintert auf einem starken fünften Tabellenplatz. Die Domstädter aus dem Norden Oberbayerns waren im Sommer nach zwei Jahren in der Bayernliga in die höchste Amateurklasse zurückgekehrt. Unter dem neuen Cheftrainer Dominik Betz (39), der bereits als Spieler beim VfB war, stellten sich die Eichstätter auf knallharten Abstiegskampf ein...

Und die ersten Eindrücke lösten nicht unbedingt Optimismus aus, wie der Sportliche Leiter Tobias Grimm erzählt: "Die Vorbereitung verlief holprig, da die Umstellung des Spielsystems auf die Anforderungen der Regionalliga einige Herausforderungen mit sich brachte. Das zog sich bis ins erste Saisonspiel, das wir dann auch gleich zuhause gegen Mitaufsteiger Memmingen verloren. Viele Außenstehende fühlten sich dadurch in ihrer Skepsis bestätigt." Doch das Trübsalblasen war unbegründet. Die Eichstätter demonstrierten eindrucksvoll, dass sie in der Lage sind, schnell zu lernen und akklimatisierten sich in Windeseile. "Trainerteam und Mannschaft haben die richtigen Schlüsse gezogen. Mit dem Auswärtssieg in Augsburg kam das nötige Selbstvertrauen, und ab diesem Moment wusste jeder, was zu tun ist, um in der Regionalliga jeden Gegner ärgern zu können", spart Grimm nicht mit Lob.





Cheftrainer Dominik Betz (re.) hat in Eichstätt ein Team geformt, das nur schwer zu besiegen ist. – Foto: Johannes Traub





Freilich hatte der VfB auch das ein oder andere schwächere Spiel dabei. Auch der Tatsache geschuldet, dass die Eichstätter mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten bzw. haben. "Besonders hart haben uns die Ausfälle von Meixner, Fries, Wolfsteiner, Fatiras und Junghan getroffen, zusätzlich zu den bereits verletzten Hofrichter, Perconti und Massari", berichtet Grimm. Umso erstaunlicher, dass die Grün-Weißen nie in ein Loch gefallen sind. Zwei Niederlagen am Stück? Gab`s bisher nicht! Weil einige Arrivierte ausgefallen sind, sprangen eben andere in die Bresche, die vorher nur wenige auf der Rechnung hatten. Beispielsweise ein Ferat Nitaj oder ein Kevin Mutove zählen zu den positiven Überraschungen der Saison. Mit das Highlight der Herbstrunde war sicherlich der deutliche 3:0-Heimsieg gegen den FC Bayern II. Basis für den Erfolg ist die sattelfeste Defensive. Der VfB ist nur sehr schwer aus den Angeln zu heben und kassierte bislang nur 18 Gegentore. Weniger haben nur die Würzburger Kickers (16) und die SpVgg Unterhaching (17) schlucken müssen.