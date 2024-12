Von einem Tabellenführer zum anderen Tabellenführer!

Zur Rückrunde wird ein alter Bekannter für den SC RW Volkmarode auf Torejagd gehen. Die Rot-Weißen führen zur Winterpause die Bezirksliga mit 33 Punkten an, doch es wartet noch ein ganz harter und langer Kampf auf den Sportclub, denn der Abstand auf Rang vier beträgt nur einen Punkt.

"Wir haben einen großen Konkurrenzkampf in der Offensive, wo man keine Einsatzzeiten garantieren kann." so Teammanager Lars Pape auf den sozialen Medien des MTV. Bei Volkmarode erhofft sich Thurau nun wieder mehr Spielzeit, um seine Selbstverständlichkeit vor dem Tor wieder zu erlangen.

Einen Trumpf könnte dabei Marvin Thurau sein. Der 21-Jährige kehrt nach einer halben Saison beim Landesligisten MTV Wolfenbüttel zurück nach Volkmarode. der Vollblutstürmer kam bereits im November auf die Verantwortlichen zu und signalisierte, dass er zurück wechseln wollen würde. So der Verein via Instagram.

In der aktuellen Saison stand der Youngster neun Mal in der Liga auf dem Platz, jedoch nur ein mal von Beginn an und erzielte sein einziges Saisontor beim 4:4 gegen den Bovender SV. Hinzu kommen noch drei Einsätze und ein Tor im Bezirkspokal für den Tabellenführer der Landesliga.

Die Aussichten auf mehr Spielzeit sind definitiv gegeben, alleine schon, wenn man sich die Statistiken der Vorsaison anguckt. In der vergangenen Saison stand Thurau 20 Mal für Volkmarode auf dem Platz, jedes Mal von Beginn an und erzielte starke 16 Ligatore.