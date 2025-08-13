Von den Ski- in die Fußballschuhe - Crosser Maximilian Öller geht beim FC Bd Kohlgrub auf Torejagd

Im Winter und Frühjahr sieht man Maximilian Öller selten bei der Vorbereitung der Bad Kohlgruber. Statt auf dem Rasen steht er dann auf Skiern.

„Das Ski Cross hat für mich immer noch Priorität.“ Dort stürzt sich der 18-Jährige Pisten in aller Welt hinunter und zeigt spektakuläre Tricks. Doch wenn der Schnee verwindet, dann widmet er sich seiner zweiten großen sportlichen Liebe: dem Fußball beim FC. Die Sportarten kann er gut miteinander verbinden. „Auch wenn ich mal fehle, haut beides gut hin. Zudem nehme ich die Fitness vom Fußball in die Wintersaison mit.“

Am Sonntag gelang ihm das bereits höchst erfolgreich. Nach seiner Einwechslung gegen den SV Bad Heilbrunn II, sorgte er mit zwei Treffern für den sicheren 3:0-Sieg. „War auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Saison, so kann's weiter gehen“, sagt der Bad Kohlgruber, der bereits in der vergangenen Saison mit fünf Treffern in neun Partien auf sich aufmerksam machte. Neben seiner Fitness, die er sich im Skitraining erarbeitet, hilft Öller, dessen Stärke im Gegenpressing liegt, auch seine Coolness. „Beim Cross kommt viel über die mentale Stärke, das hilft auch beim Abschluss vor dem Tor.“