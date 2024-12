Vom Club-NLZ nach Unterreichenbach: Landesligist klärt Trainerfrage

SVU-Spielleiter Alexander Kalkmann fasst die Gründe für die Verpflichtung wie folgt zusammen: „Michael hat uns mit seiner kompetenten und menschenfreundlichen Art schnell überzeugen können. Sein Fachwissen, seine jahrelange Erfahrung, gerade im Umgang mit jungen Spielern und seine moderne Vorstellung von Mannschaftsführung gefallen uns sehr und passen perfekt in unser Konzept. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“



Neu-Trainer Michael Scherbel begründet seine Entscheidung ausführlich: „Über die Anfrage der Verantwortlichen zwei Wochen vor Weihnachten habe ich mich sehr gefreut. Die sportliche Entwicklung des SV Unterreichenbach habe ich die letzten Jahre immer verfolgt und sie hat mir imponiert. Wie der Verein nach außen auftritt, das Konzept auf Gemeinschaft zu setzen, das Vereinsleben zu pflegen, all das gefällt mir und damit kann ich mich voll identifizieren.“



Weiter erläutert Scherbel, der aktuell noch im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg als Trainer tätig ist: „Im Sommer 2025 werde ich sechs Jahre am Stück im NLZ beim 1. FC Nürnberg gearbeitet haben. Davon fünf Jahre als Co-Trainer im Leistungsbereich (U16 bis U19). In dieser Zeit habe ich mit vielen tollen Menschen erfolgreich zusammengearbeitet und mich als Trainer immer weiterentwickelt. In der kommenden Rückrunde spielen wir mit der U17 als Highlight um die Deutsche Meisterschaft. In meinen Entwicklungsgesprächen habe ich immer als Ziel angegeben, eine Landesliga-/Bayernliga-Mannschaft trainieren zu wollen. Vorausgesetzt, dass ein Verein anfragt, wo es für mich von den handelnden Personen, dem Verein und der Mannschaft passt. Beim SV Unterreichenbach habe ich von Anfang an ein gutes Gefühl.“



Der 49-Jährige will beim Landesligisten frische Ideen reinbringen, wie herauszulesen ist: „Die Gespräche waren gut, wir haben schnell eine gemeinsame Basis gefunden. Von den Möglichkeiten und der Infrastruktur habe ich mich vor Ort überzeugt. In diesem Bereich hat der Verein in den letzten Jahren einiges auf den Weg gebracht. Das hat mich positiv überrascht. Auf meine Anregungen haben die Verantwortlichen auch offen reagiert. Ich habe große Motivation, meine Ideen und Vorstellungen in einem guten Team mit dieser jungen, hungrigen Mannschaft umzusetzen und gemeinsam Ziele zu erreichen. Es gilt die Entwicklung der letzten Jahre weiter voranzutreiben. Wir werden viel arbeiten und trainieren und dabei auch jede Menge Spaß haben, das Eine darf das Andere in meinen Augen nicht ausschließen. Meinem Trainerkollegen Matthias Rascher und seinem Team drücke ich für die Rückrunde natürlich alle Daumen, damit der Klassenerhalt gelingt. Ich freue mich auf die neue Aufgabe im Sommer.“