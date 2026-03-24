Vom Außenverteidiger zum Torjäger: "Da fehlen mir die Worte"

Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme haben das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga Süd am Sonntag im exklusiven Livestream übertragen. Fans und Interessierte haben nun die Möglichkeit, die gesamten 90 Minuten sowie die Interviews nach dem Spiel noch einmal im Re-Live zu sehen!

Denn Niclas Treu, der im Winter von Newroz Hildesheim zu Einheit zurückgekehrt war, erzielte am Sonntag alle drei Tore für die Gäste aus Wernigerode. Damit setzte der 29-Jährige seine beeindruckende Serie nach der Rückkehr fort. "Wir wundern uns alle, aber am meisten wundert er sich wahrscheinlich selbst", scherzte Trainer Mehr am Mikrofon. Nach vier Einsätzen ist Treu mit sechs Treffern bereits zweitbester Torschütze des Oberligisten - nur knapp hinter Usman Taiwo (8).

"Er hat uns als Außenverteidiger verlassen", sagte Mehr. Zurück in Wernigerode übernimmt der zuvor schon torgefährliche Treu nun allerdings eine offensivere Rolle. "Mir ist das in der Rückrunde der letzten Saison schon aufgefallen, dass er in meinen Augen eigentlich ein bisschen weiter nach vorne gehört", erklärte Mehr. Bereits bei den Gesprächen im Winter "haben wir ihm gesagt, dass er ein bisschen offensiver spielen muss", berichtete der Trainer. Zum Spielerprofil: