Ein Treffer zum Einstand: Rückkehrer feiert optimales Einheit-Comeback Oberliga Süd +++ In der ersten Partie nach seinem Winterwechsel trifft Niclas Treu prompt für die Hasseröder von Kevin Gehring · Heute, 08:15 Uhr

Niclas Treu (2.v.r.) ist im Winter zum FC Einheit Wernigerode zurückgekehrt. – Foto: Achim Freund

Viel besser hätte sich Niclas Treu seine Rückkehr ins Stadion am Mannsberg wohl nicht erträumen können. Am Sonnabend stand der Außenbahnspieler zum ersten Mal wieder für den FC Einheit Wernigerode in der Startelf - und feierte beim 2:0-Heimerfolg über den FC Einheit Rudolstadt ein optimalen Einstand.

Einerseits sammelten die Hasseröder zum Jahresauftakt drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Andererseits erzielte Treu bei seinem Comeback - nach dem Führungstreffer durch Nyger Hunter (21.) - selbst den Treffer zum späteren 2:0-Endstand (44.). Nach einem halben Jahr ist der 29-Jährige zurück in Wernigerode und fügt sich ein, als wäre er nie fort gewesen. Zum Spielerprofil: >> Niclas Treu

Im vergangenen Sommer noch hatte Treu den FC Einheit verlassen, um sich dem SV Newroz Hildesheim in der Landesliga Hannover anzuschließen. Dort folgte aber nach nur wenigen Monaten wieder der Abschied. Nun ist der beste Vorlagengeber der vergangenen beiden Spielzeiten zurück in Hasserode. "Ich freue mich sehr, wieder im Mannsbergstadion mitwirken zu können und Teil dieses Vereins zu sein. Die Rückendeckung und die großen Vertrauensvorschüsse aus dem direkten Umfeld, dem Sponsorenkreis und von den Fans haben mir diese Entscheidung enorm leicht gemacht", hatte Treu im Winter zu seiner Rückkehr erklärt.