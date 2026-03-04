Ein Treffer zum Einstand: Rückkehrer feiert optimales Einheit-Comeback

Viel besser hätte sich Niclas Treu seine Rückkehr ins Stadion am Mannsberg wohl nicht erträumen können. Am Sonnabend stand der Außenbahnspieler zum ersten Mal wieder für den FC Einheit Wernigerode in der Startelf - und feierte beim 2:0-Heimerfolg über den FC Einheit Rudolstadt ein optimalen Einstand.
Einerseits sammelten die Hasseröder zum Jahresauftakt drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Andererseits erzielte Treu bei seinem Comeback - nach dem Führungstreffer durch Nyger Hunter (21.) - selbst den Treffer zum späteren 2:0-Endstand (44.). Nach einem halben Jahr ist der 29-Jährige zurück in Wernigerode und fügt sich ein, als wäre er nie fort gewesen. Zum Spielerprofil:
Im vergangenen Sommer noch hatte Treu den FC Einheit verlassen, um sich dem SV Newroz Hildesheim in der Landesliga Hannover anzuschließen. Dort folgte aber nach nur wenigen Monaten wieder der Abschied. Nun ist der beste Vorlagengeber der vergangenen beiden Spielzeiten zurück in Hasserode.
"Ich freue mich sehr, wieder im Mannsbergstadion mitwirken zu können und Teil dieses Vereins zu sein. Die Rückendeckung und die großen Vertrauensvorschüsse aus dem direkten Umfeld, dem Sponsorenkreis und von den Fans haben mir diese Entscheidung enorm leicht gemacht", hatte Treu im Winter zu seiner Rückkehr erklärt.
Auch Einheit-Coach Florian Mehr hatte in der Vereinsmeldung die Bedeutung des Rückkehrers unterstrichen. "Niclas kennt nach seinen drei Saisons für den Verein alles und jeden – und genauso wissen wir, was wir an ihm haben. Deshalb schätzen wir uns sehr glücklich, dass er wieder unsere Farben und unseren Verein repräsentiert und der Mannschaft eine große Stabilität geben wird", sagte Mehr. Am Sonnabend steuerte der 29-Jährige bei seinem Comeback nicht nur mit Stabilität, sondern auch mit seinem Treffer zum Punktekonto bei.
Dagegen ist Malik Ibrahim nicht mit den Hasserödern in die zweite Saisonhälfte gestartet. Der 21-jährige Angreifer, der erst im vergangenen Sommer aus Fallersleben nach Wernigerode gekommen war, ist nach Niedersachsen zurückgekehrt. Bei Einheit lief Ibrahim primär für die Reserve in der Landesklasse auf, sammelte in sieben Einsätzen sechs Treffer. Für die Oberliga-Elf durfte der Offensivspieler zweimal als Einwechselspieler über insgesamt 24 Minuten ran. Zum Spielerprofil: