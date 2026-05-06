Volle Hütte! Wedaustadion endlich wieder über 30.000 Fans

Volle Hütte beim MSV. – Foto: Marcel Eichholz

Endlich konnten die Fans des MSV Duisburg wieder die volle Kapazität ihres geliebten Wedaustadions nutzen. Beim vielleicht für den Aufstieg entscheidenden 2:1-Sieg gegen Energie Cottbus waren erstmals seit elf Jahren wieder über 30.000 Menschen auf den Rängen der Schauinsland-Reisen-Arena.

Sportlich war es ohnehin ein perfektes Wochenende für den MSV. Rot-Weiss Essen kassierte bereits am Samstag eine deftige 6:1-Klatsche im Schwabenland beim VfB Stuttgart II. Die Zebras nutzten diese Steilvorlage mit ihrem 2:1-Sieg gegen Cottbus perfekt aus und haben den Relegationsplatz sowie die damit verbundenen Aufstiegsträume nun wieder in der eigenen Hand.

Kulisse wird dem Topspiel gerecht

Und die Anhänger beider Fanlager lieferten für dieses Topspiel eine mehr als passende Kulisse. Insgesamt fanden sich 30.107 Zuschauer im Wedaustadion ein, wovon 2.300 Gästefans aus Brandenburg angereist sind. An sich ist es natürlich nichts Außergewöhnliches, dass ein solches Spiel ein wahrer Zuschauermagnet ist. Das so Besondere hierbei: Erstmals seit elf Jahren wurde in Duisburg wieder die 30.000-Zuschauer-Marke geknackt. Zuletzt war es in der ersten Runde des DFB-Pokals der Saison 2015/16 der Fall, als der FC Schalke 04 zu Gast war. Die damalige 0:5-Klatsche im Pott-Duell verfolgten satte 30.600 Menschen vor Ort.

Warum erst jetzt? Die Erklärung, warum diese Marke erst jetzt geknackt wurde, obwohl die Arena im Laufe der Saison schon mehrfach ausverkauft war, liegt in den Umbauarbeiten im Gästebereich. Durch diese Maßnahmen war der MSV aus Sicherheitsgründen dazu gezwungen eine Pufferzone zu errichten, wodurch viele Plätze wegfielen. Im Zuge dieser Umbauarbeiten wurde ein neuer Zaun errichtet, der jetzt 2.700 Gästefans Platz bietet. So kann die Gesamtzuschauerzahl bei Hochrisikospielen wieder auf bis zu 30.000 erhöht werden – vorher hat es aus Sicherheitsgründen eben die besagt Pufferzone gebraucht.