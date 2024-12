Völlig unerwartet: Fußball-Tausendsassa Armin Riedl verstorben

Als Übungsleiter war Riedl bei ein paar Vereinen tätig, betreute unter anderem um die Jahrtausendwende herum bekannte Klubs wie den 1. FC Viechtach und SV Prackenbach. Seine erfolgreichste Zeit als Coach hatte der Kötztinger bei der DJK Arnschwang, die er von 2011 bis 2015 in der Bezirksliga anleitete. In der Spielzeit 2011/2012 schaffte der Klub aus dem Landkreis Cham unter Chefanweiser Riedl mit dem vierten Rang in der Süd-Staffel das beste Ergebnis seiner Vereinsgeschichte.







"Wir sind geschockt. Armin hat bei uns als Trainer hervorragende Arbeit geleistet und war obendrein ein super Typ. Er war dem Verein immer noch eng verbunden und hätte in ein paar Tagen auch unserer traditionellen Winterwanderung teilgenommen", sagt Arnschwangs Abteilungsleiter Martin Baumann, der in der Riedl-Ära als Spieler aktiv war. Nach einem kurzen Funktionärs-Intermezzo als sportlicher Leiter beim 1. FC Bad Kötzting hielt Armin Riedl den Fußball in den letzten Jahren als Schiedsrichter - Tochter Ulrike schaffte es in ihrer Referee-Karriere bis in die Damen-Regionalliga - weiter die Treue. In der Saison 2021/2022 unterstützte Armin Riedl den SV Rimbach, bei dem seine Söhne Moritz - der früher bei der Spvgg Lam und dem 1. FC Bad Kötzting Landesliga-Torhüter war - und Felix dem runden Leder hinterher jagen, als Teammanager. Nun ist sein bewegtes Leben viel zu früh zu Ende gegangen.