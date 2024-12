»Völlig skurriles Spiel« in Cham – Eltersdorf gewinnt das Topspiel

Kuriosität am heutigen Samstag in der Bayernliga Nord: Keines der Heimmannschaften in den drei 14 Uhr-Spielen konnte einen Torerfolg verbuchen. Während es für den TSV Abtswind auf Kunstrasen zumindest zu einem 0:0 gegen den ASV Neumarkt reichte, feierte die DJK Gebenbach einen etwas glücklichen 1:0-Erfolg in Hof. Kurz vor Schluss verschossen die Gastgeber einen Elfmeter. Wesentlich erfolgreicher für die Heimmannschaft lief es in Cham. Dort ließ der ASV, angeführt vom Dreifachtorschützen Björn Zempelin, den TSV Kornburg satt mit 5:1 abblitzen. Die Gäste bekamen gleich drei gelbrote Karten aufgebrummt und auch TSV-Coach Baumgart wurde des Platzes verwiesen. Das Top-Spiel dieses 23. Spieltags ging an den SC Eltersdorf. Die Eigner-Elf konnte sich mit einer reifen und cleveren Darbietung 2:0 beim FC Ingolstadt II durchsetzen. Damit übernehmen die Quecken Platz 2 von den nun punktgleichen Ingolstädtern. Die Partien in Karlburg und Eichstätt konnten derweil nicht stattfinden.



Patrick Schönfeld (Trainer FC Ingolstadt II): „Die Eltersdorfer hatten sehr gute Energie auf dem Platz und agierten sehr geschlossen. Davon haben wir uns in der Anfangsphase leider etwas einschüchtern lassen und das 0:1 kassiert. Danach war es ein offenes Spiel. Wir sind gut in die zweite Halbzeit gekommen, in dieser Phase schoss Eltersdorf nach einem Einwurf das 0:2. Hintenraus hatten wir noch ein paar große Chancen auf den Ausgleich, hätten aber auch noch einen Konter 'fressen' können. Eltersdorf hat es heute mehr gewollt, hatte mehr Power und Durchschlagskraft. Daher geht die Niederlage so in Ordnung.“



Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): „Meine Mannschaft zeigte eine sehr konzentrierte Leistung. Der Sieg ist in Summe absolut verdient. Wir kamen sehr gut ins Spiel und erzielten nach einem schönen Spielzug das 1:0. Fortan wurde Ingolstadt stärker, wir haben ihre Angriffe allerdings sehr gut wegverteidigt. Auch wir hatten immer wieder Passagen, in denen wir gefährlich vors Tor kamen. In der zweiten Halbzeit war es ein etwas anderes Spiel. Wir schossen relativ früh das 2:0. Anschließend hat man die Stärke Ingolstadt gesehen, unser Torwart hat sich mit zwei, drei Glanzparaden ausgezeichnet und die Null gehalten. Wir sind sehr zufrieden. Es war eines der konstantesten Leistungen dieser Saison.“







Markus Kipry (Trainer DJK Gebenbach): „Es war das erwartet schwere Spiel. Der Rasen war an sich sehr gut, aber tief. Je länger das Spiel andauerte, desto mehr ginge es natürlich in die Beine. Wir sind kompakt gestanden und durch einen klaren Elfmeter in Führung gegangen. Insgesamt haben wir vieles gut wegverteidigt, auf der anderen Seite muss man aber auch offen, sagen dass wir in der ein oder anderen Situation Glück hatten. Unter anderem verschoss Hof einen Elfmeter. Dementsprechend kann man von einem glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg sprechen. Trotz mehrerer kurzfristigen Ausfällen hat die Mannschaft alles an den Tag gelegt. Die Spieler, die reingekommen sind, haben es richtig gut gemacht. Wir sind wieder eine Mannschaft und das 'jeder gegen jeden' hat man heute gemerkt.“







Jochen Strobel (Trainer ASV Neumarkt): „Letztendlich nehmen wir den Punkt gerne mit, auch wenn ein Dreier möglich gewesen wäre. Ein Riesenlob an die Mannschaft, die sich auf Kunstrasen super ins Spiel gefuchst und eine sehr starke Leistung abgeliefert hat. Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften sehr ausgeglichen. In die zweite Hälfte sind wir super reingestartet und hatten durch Gümpelein eine gute Chance. Danach war Abtswind 10, 15 Minuten lang besser drin und hatte selbst eine gute Möglichkeit auf die Führung. In der letzten halben Stunde übernahmen wir das Kommando komplett, verzeichneten einen Kopf-Pfostentreffer sowie ein knappes Abseitstor durch Bergler.“







Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Ein großes Kompliment an meine Jungs. Das heutige Spiel war alles andere als einfach, auch wenn sich das Ergebnis vielleicht anders liest. Zwischen der 10. und 35. Minute war Kornburg der Führung näher als wir. Wir haben fast aus dem Nichts das 2:1 schießen können und haben dadurch das Spiel nochmal auf unsere Seite ziehen können. Auch durch die gelbroten Karten an den Gegner konnten wir das Ergebnis nach oben schrauben. Nichtsdestotrotz war es eine starke Willensleistung der Mannschaft. Aller Ehren wert und Respekt, wie sich die Jungs in den letzten Wochen nochmal entwickelt haben und tolle Ergebnisse erzielt haben. Der dritte Sieg am Stück vor der Winterpause, das ist super. Wir gehen mit einem tollen Gefühl in die Winterpause.“



Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Ein unglaubliches Spiel. Zwei Faktoren kamen zusammen: Cham hat aus den ersten zwei Torchancen zwei Tore gemacht, während wir in der ersten Halbzeit größte Chancen liegen gelassen haben. Die 2:1-Pausenführung Chams war alles andere als verdient. Es kam dazu, dass nicht nur Cham einen Sahnetag an Effizienz hatte, sondern auch, dass der Schiedsrichter sehr schlecht war. Er hat dem Spielverlauf eine ganze eigene Würze gegeben. Summa summarum ein völlig skurriles Spiel. Die Schiedsrichterleistung hat uns auf die schiede Bahn gebracht. Glückwunsch an Cham.“





Folgende Spiele wurden abgesagt: