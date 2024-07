Voba-Super-Cup: Der Fußballfreund hinter den Kulissen

In der Freizeit stellt Gilbert Wehmen seine Fähigkeiten dem Fußball zur Verfügung – ehrenamtlich und somit unentgeltlich. Bereits seit fünf Jahren übernimmt er organisatorische Aufgaben im Fußballkreis 8. Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, hatte damals den jungen Mann entdeckt, der sich als Sportlicher Leiter der SG Kessel/Hommersum-Hassum engagierte und seine Sache ganz ausgezeichnet machte. Inzwischen ist Gilbert Wehmen damit beschäftigt, die beiden C-Liga-Gruppen sowie die B-Liga-Gruppe 1 einzuteilen, Spielpläne zu erstellen, die Spielberichte zu kontrollieren – alles, was im Hintergrund dazugehört, damit der Amateurfußball rollt. Ein Hobby, in dem Gilbert Wehmen aufgeht. „Das alles macht mir großen Spaß. Mitunter sind die Aufgaben recht zeitintensiv, aber Fußball ist eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt Wehmen, der ganz nebenbei auch noch als Teammanager des Bezirksliga-Aufsteigers Alemannia Pfalzdorf tätig ist.

Vor zwei Jahren hat der Pfalzdorfer auch noch die Organisation des Vorbereitungsturniers um den Voba-Super-Cup übernommen. Sein Vorgänger Richard Janßen war im Jahr 2020 gestorben – nach der Corona-Zwangspause suchten der Fußballkreis und die Volksbank an der Niers einen geeigneten Nachfolger. Die Wahl fiel fast schon selbstverständlich auf Gilbert Wehmen. „Gruppen festlegen und den Turnierplan erstellen, das war für mich kein Neuland. Damals mussten wir schauen, das der Voba-Cup wieder in Gang kommt. Das ist uns gelungen. In diesem Jahr haben wir 21 Teilnehmer, das ist eine erfreuliche Quote“, so Wehmen.