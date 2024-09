VL: Walluf trauert verlorenen Punkten nach

Mit der Gäste-Führung durch Lukas Scholl nahm die Partie zwischenzeitlich Fahrt auf (28.). Tobias Bellin hatte mit einem 18-Meter-Yolleytreffer aus halbrechter Position in traumhafter Manier die Antwort der Rheingauer parat (31.). Doch es war insgesamt ein Spiel der Halbchancen. Wirklich Prickelendes passierte kaum.

Bis die Gäste in der 85. Minute durch Yuki Iwamoto ein zweites Mal zuschlugen. „Wir sind schon ein bisschen niedergeschlagen und trauern drei Punkten hinterher. Dieses Spiel darf man nicht verlieren. Wobei wir es gut verteidigt haben“, vermisste SG-Sprecher Patrick Fehlau Durchschlagskraft und folgerte: „Gegen den SV Wiesbaden müssen wir uns um 180 Grad drehen.“ Fakt ist, dass die Wallufer mit sieben Punkten aus fünf Spielen noch nicht an die gute Form anknüpfen, die sie mit dem Dienstantritt von Trainer Christian Lüllig zu Jahresbeginn an den Tag gelegt hatten.

SG Walluf: Wieszolek; B. Bsullak, Esser (46. balder), Hernandez, Bektasevic (90. Dimter), J. Dalbert, M. Schulz (46. Bienek), Bellin (90. Rodwald), Stettler (75. Reichert), Julius Buff, Löwer.