VL: Walldorf II und der VfR sind gewarnt

RW Walldorf II – SG Bornheim/GW Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr). Während die Walldorfer U23 viermal in Folge ungeschlagen geblieben ist, haben sich die Bornheimer in ihren jüngsten drei Spielen vergeblich um Tore bemüht. So weit, so klar. Der SV Rot-Weiß, Vierter im Klassement, trifft aber auf einen Tabellendreizehnten mit Aufwärtstendenzen – wie sich jüngst beim starken SG-Auftritt gegen Bad Homburg (0:0) gezeigt hat. Die Frankfurter haben Mitte September den Coach gewechselt.