Vizemeisterschaft vor Augen: TSV Buchbach schlägt FC Augsburg II klar

Der TSV Buchbach schlägt den FC Augsburg II am Ende klar und beweist seine Qualitäten in der Regionalliga Bayern. Daniel Muteba traf doppelt.

Der TSV Buchbach kämpft in der Regionalliga um die Vizemeisterschaft. Nur eine Woche nach Ende der Fabelserie von 15 Spielen ohne Niederlage ist er am Freitagabend mit dem 5:2 gegen den FC Augsburg 2 in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Mannschaft von Trainer Aleksandro Petrovic geriet vor knapp 700 Zuschauern früh unter Druck und musste in der fünften Minute das 0:1 durch Simon Mühlbauer schlucken. Zwei Minuten später das erste Geschenk der Gäste durch Keeper Daniel Klein, dessen schlampigen Pass Albano Gashi abfing. Er bediente Daniel Muteba, der aus acht Metern den Ausgleich besorgte.

Vor den beiden letzten Saisonspielen liegt Buchbach punktgleich mit der SpVgg Bayreuth auf Rang zwei. Das Saisonziel: Am Ende soll die beste Regionalliga-Platzierung in der Vereinsgeschichte erreicht werden.

In der Folge spielten beide Mannschaften mit offenem Visier, wobei Buchbach nach Hereingabe von Tobias Stoßberger den zweiten Treffer durch Heiland verpasste. So bedurfte es eines weiteren Aussetzers von Klein für das Buchbacher 2:1. Wieder fing Gashi einen Pass des Augsburger Keepers ab und traf diesmal aus 20 Metern selbst. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bestrafte Daniel Hausmann die Schläfrigkeit des TSV mit dem 2:2.

Muteba trifft doppelt

Nach dem Wechsel nahmen die Rot-Weißen das Zepter wieder in die Hand und kamen in der 73. Minute zum 3:2. Samed Bahar tunnelte Klein nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Muteba. Nur sechs Minuten später köpfte der kurz zuvor eingewechselte Tobias Sztaf eine Ecke von Gashi wuchtig aus dem Rückraum zum 4:2 in die Maschen – sein elfter Saisontreffer. Und nach einem weiteren Fehler im FCA-Spielaufbau sagte Muteba mit seinem zweiten Treffer danke (90.).