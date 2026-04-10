Vilzing: Spielerduo gibt vor Eichstätt-Heimspiel sein Ja-Wort

„Wir haben uns vorgenommen, im Heimspiel gegen Eichstätt wieder einen Dreier einzufahren“, macht Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum unmissverständlich klar. Trotz der Niederlage war der ehemalige Zweitliga-Keeper zufrieden, wie sich seine Schützlinge vor wenigen Tagen auswärts bei den „kleinen Bayern“ präsentiert hat. Am Gezeigten gilt es anzuknüpfen. „In München haben wir meiner Meinung nach ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Gerade die zweite Halbzeit war stark. Dafür wollen wir uns wieder belohnen. Gegen eine Eichstätter Mannschaft, die eine sehr gute und stabile Saison spielt, wird es keine einfache Aufgabe. Dennoch werden wir alles daran setzen, die drei Punkte in Vilzing zu behalten“, sagt Kirschbaum. Allrounder Thomas Haas kehrt nach abgesessener Rotsperre ins Aufgebot zurück. Die Einsätze von Martin Mihaylov und Alexis Fambo stehen auf der Kippe. Vor allem bei Erstgenanntem deutet sich ein Ausfall an. Ansonsten sind die bekannten Langzeitverletzten raus.



