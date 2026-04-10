 2026-04-09T03:39:01.720Z

Ligavorschau

Vilzing: Spielerduo gibt vor Eichstätt-Heimspiel sein Ja-Wort

Gegen den starken Aufsteiger aus dem Altmühltal will die Kirschbaum-Elf zurück in die Spur +++ Martin Tiefenbrunner und Sandro Weber verlängern

von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Hat seinen Vertrag bei der DJK Vilzing verlängert: Defensivspezialist Martin Tiefenbrunner.
Hat seinen Vertrag bei der DJK Vilzing verlängert: Defensivspezialist Martin Tiefenbrunner. – Foto: IMAGO / DiZ-PiX

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Martin Tiefenbrunner
Martin Tiefenbrunner
Sandro Weber
Sandro Weber

Etwas außer Tritt geraten ist zuletzt die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern. Die knappe 0:1-Auswärtsniederlage beim FC Bayern München II am Ostermontag markierte das vierte Spiel nacheinander ohne Sieg. In diesem Zeitraum wurde nur ein Punkt geholt. Dementsprechend sind die Oberpfälzer am morgigen Samstag darauf getrimmt, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Zu Gast am Huthgarten ist mit dem VfB Eichstätt ein Aufsteiger, der eine starke Saison spielt und als Tabellenfünfter aktuell fünf Plätze und sieben Punkte vor Vilzing rangiert. Anstoß ist um 14 Uhr.

„Wir haben uns vorgenommen, im Heimspiel gegen Eichstätt wieder einen Dreier einzufahren“, macht Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum unmissverständlich klar. Trotz der Niederlage war der ehemalige Zweitliga-Keeper zufrieden, wie sich seine Schützlinge vor wenigen Tagen auswärts bei den „kleinen Bayern“ präsentiert hat. Am Gezeigten gilt es anzuknüpfen. „In München haben wir meiner Meinung nach ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Gerade die zweite Halbzeit war stark. Dafür wollen wir uns wieder belohnen. Gegen eine Eichstätter Mannschaft, die eine sehr gute und stabile Saison spielt, wird es keine einfache Aufgabe. Dennoch werden wir alles daran setzen, die drei Punkte in Vilzing zu behalten“, sagt Kirschbaum. Allrounder Thomas Haas kehrt nach abgesessener Rotsperre ins Aufgebot zurück. Die Einsätze von Martin Mihaylov und Alexis Fambo stehen auf der Kippe. Vor allem bei Erstgenanntem deutet sich ein Ausfall an. Ansonsten sind die bekannten Langzeitverletzten raus.

Morgen, 14:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
14:00


Abseits des grünen Rasens kann die DJK ein erfreuliches Personal-Update machen. Defensivmann Martin Tiefenbrunner und Keeper Sandro Weber haben ihren Vertrag am Huthgarten um jeweils ein Jahr verlängert. Vilzings zuverlässiger Defensivspezialist Tiefenbrunner geht damit bereits in die fünfte Saison bei der DJK. Die aktuelle Saison stand aber unter keinem guten Stern für den gebürtigen Niederbayer. Kurz vor dem Ligastart zog sich der 29-jährige Ex-Schaldinger einen Kreuzbandriss zu und fiel über Monate aus. Tiefenbrunner kämpfte sich aber zurück und trainiert seit Kurzem wieder mit der Mannschaft. In der neuen Saison möchte der sympathische Defensivmann wieder voll angreifen. „Martin ist ein wertvoller Spieler für uns. Auf ihn ist immer Verlass und seine fußballerischen Qualitäten sind unumstritten. Wir wünschen ihm vor allen Dingen eine verletzungsfreie Saison im nächsten Spieljahr, davon hatte er bislang noch nicht allzu viele bei uns“, freut sich Abteilungsleiter Roland Dachauer über Tiefenbrunners Zusage.

Daneben bleibt auch Tormann Sandro Weber an Bord. Der mittlerweile 26-Jährige hat im Herrenbereich in noch keinem anderen Verein gespielt und in dieser Saison aufgrund des Ausfalls von Stammkeeper Fabian Eutinger schon sechs Einsätze in der Regionalliga absolviert. Hierbei hat er wiederholt sein Können bewiesen. „Mit den beiden Keepern sind wir für die nächste Saison richtig gut aufgestellt“, unterstreicht Dachauer. Weber spielt auch regelmäßig in der Kreisliga-Mannschaft mit großer Freude, weshalb die Zusage für den ganzen Verein eine tolle Nachricht ist. „Wir kommen richtig gut voran in der Kaderplanung, die beiden Personalien sind zwei weitere wichtige Puzzlestücke“, zeigt sich der Spartenleiter zufrieden mit dem Stand der Personalplanungen.