Vilzing jubelt: Jünger und Zitzelsberger bleiben an Bord

Andreas Jünger (links) und Jakob Zitzelsberger halten der DJK Vilzing die Treue. – Foto: Imago Images

Für Andreas Jünger geht es damit schon in seine achte Saison am Huthgarten. Der mittlerweile 32-Jährige hat maßgeblich an der schwarzgelben Erfolgsgeschichte der letzten Jahre mitgeschrieben. In der aktuellen Saison absolvierte der Stürmer bislang 30 von 32 möglichen Spielen und erzielte dabei fünf Tore. „Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten ist Andi unverändert für die Mannschaft ein wertvoller Spieler. Wir können uns glücklich schätzen, so einen Spieler weiter bei uns im Kader zu haben“, freut sich Dachauer darüber, dass Jünger bei den Vilzingern noch ein Jahr dranhängt.



Ebenfalls eine weitere Saison – es ist dann seine vierte bei der DJK – wird Abwehrchef Jakob Zitzelsberger für die Schwarzgelben auflaufen. Der 29-Jährige war eigentlich richtig gut in die laufende Saison gestartet, in den ersten fünf Spielen erzielte Zitzelsberger sogar gleich drei Treffer. Dann aber kam der große Rückschlag mit dem Kreuzbandriss Ende August, der den Defensivspezialisten bis zum heutigen Zeitpunkt außer Gefecht gesetzt hat. „Es geht gut voran bei Jakob, er trainiert sogar schon wieder mit der Mannschaft. Aber es gibt natürlich keine Notwendigkeit, irgendetwas zu überstürzen. Wir planen damit, dass Jakob zum Vorbereitungsstart wieder voll einsatzfähig ist“, informiert Dachauer. „Dann wird es sicherlich auch noch einige Wochen dauern nach so einer schweren Verletzung, aber die Zeit bekommt er natürlich. Wenn es Jakob wieder auf sein altes Leistungsniveau schafft, ist er eine Bereicherung für jede Regionalliga-Mannschaft“, freut sich Vilzings Spartenleiter über die Perspektive, den blonden Abwehrhünen bald wieder auf dem Spielfeld zu sehen.



