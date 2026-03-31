Vilzing hat den Letzten zu Gast, Hankofen krasser Außenseiter

Das sagt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck vor dem Auswärtsspiel in Würzburg: "Wir fahren als absoluter Underdog zu den Kickers. Keiner erwartet etwas von uns, wir können befreit aufspielen, vielleicht liegt genau darin unsere Chance. Dass es brutal schwer wird für uns, darüber brauchen wir glaube ich nicht reden."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Korbinian Stütz trug nach der Partie gegen Bayreuth einen dicken Turban am Kopf. "Zum Glück ist es aber keine Gehirnerschütterung. Ich hoffe, er ist bis Donnerstag wieder fit", so Beck. Tobias Lermer ist ins Lauftraining eingestiegen, für Würzburg ist er aber noch keine Option. Lukas Käufl fehlt gelbgesperrt. Keeper Patrik Neumayer, der am Samstag einen Elfmeter parieren konnte und so einer der Matchwinner war, hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Nichts Schlimmeres, aber in Würzburg wird der 18-Jährige nicht mit dabei sein können. Dafür kehrt Stammtorhüter Sebastian Maier in den Kader zurück. Brian Wagner hat am Montag Teile des Mannschaftstrainings absolviert, er könnte ebenfalls wieder eine Option sein.