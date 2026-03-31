 2026-03-31T13:53:34.397Z

Ligavorschau

Vilzing hat den Letzten zu Gast, Hankofen krasser Außenseiter

Mittwoch/Donnerstag: DJK empfängt Viktoria Aschaffenburg +++ SpVgg reist zum Aufstiegskandidaten Würzburger Kickers

von Mathias Willmerdinger · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Stressige Osterwoche für Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum (li.) und Hankofens Übungsleiter Tobias Beck.
Stressige Osterwoche für Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum (li.) und Hankofens Übungsleiter Tobias Beck. – Foto: Thomas Gierl, Charly Becherer

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DJK Vilzing
Würz.Kickers
Aschaffenb.

Rund um Ostern sind die beiden ostbayerischen Regionalligisten voll gefordert. Die DJK Vilzing empfängt am morgigen Mittwoch den Tabellenletzten Viktoria Aschaffenburg und gastiert am Ostermontag bei den Bayern-Amateuren im Grünwalder Stadion. Die SpVgg Hankofen-Hailing reist am Gründonnerstag (Abfahrt 12:15 Uhr) zu den Würzburger Kickers und bekommt am Ostermontag Besuch vom SV Wacker Burghausen.

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
19:00

Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum lässt vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Aschaffenburg wissen: "Aschaffenburg befindet sich in der absolut entscheidenden Phase. Sie werden daher alles daran setzen, bei uns zu punkten. Dennoch ist unsere Marschroute klar: Wir wollen zuhause den Dreier holen"

Personalien DJK Vilzing: Thomas Haas ist nach seiner roten Karten in Illertissen gesperrt. Alexis Fambo fehlt gelbgesperrt. Mario Kufner und Luis Bezjak kehren hingegen in den Kader zurück. Weiterhin fallen Lukas Schröder, Benedikt Fischer, Daniel Steininger, Erol Özbay, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner verletzungsbedingt aus. Ob Keeper Fabian Eutinger dabei ist, entscheidet sich kurzfristig.

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
18:30

Das sagt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck vor dem Auswärtsspiel in Würzburg: "Wir fahren als absoluter Underdog zu den Kickers. Keiner erwartet etwas von uns, wir können befreit aufspielen, vielleicht liegt genau darin unsere Chance. Dass es brutal schwer wird für uns, darüber brauchen wir glaube ich nicht reden."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Korbinian Stütz trug nach der Partie gegen Bayreuth einen dicken Turban am Kopf. "Zum Glück ist es aber keine Gehirnerschütterung. Ich hoffe, er ist bis Donnerstag wieder fit", so Beck. Tobias Lermer ist ins Lauftraining eingestiegen, für Würzburg ist er aber noch keine Option. Lukas Käufl fehlt gelbgesperrt. Keeper Patrik Neumayer, der am Samstag einen Elfmeter parieren konnte und so einer der Matchwinner war, hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Nichts Schlimmeres, aber in Würzburg wird der 18-Jährige nicht mit dabei sein können. Dafür kehrt Stammtorhüter Sebastian Maier in den Kader zurück. Brian Wagner hat am Montag Teile des Mannschaftstrainings absolviert, er könnte ebenfalls wieder eine Option sein.