Vilzing hat den Letzten zu Gast, Hankofen krasser Außenseiter

Rund um Ostern sind die beiden ostbayerischen Regionalligisten voll gefordert. Die DJK Vilzing empfängt am morgigen Mittwoch den Tabellenletzten Viktoria Aschaffenburg und gastiert am Ostermontag bei den Bayern-Amateuren im Grünwalder Stadion. Die SpVgg Hankofen-Hailing reist am Gründonnerstag (Abfahrt 12:15 Uhr) zu den Würzburger Kickers und bekommt am Ostermontag Besuch vom SV Wacker Burghausen.
Personalien DJK Vilzing: Thomas Haas ist nach seiner roten Karten in Illertissen gesperrt. Alexis Fambo fehlt gelbgesperrt. Mario Kufner und Luis Bezjak kehren hingegen in den Kader zurück. Weiterhin fallen Lukas Schröder, Benedikt Fischer, Daniel Steininger, Erol Özbay, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner verletzungsbedingt aus. Ob Keeper Fabian Eutinger dabei ist, entscheidet sich kurzfristig.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Korbinian Stütz trug nach der Partie gegen Bayreuth einen dicken Turban am Kopf. "Zum Glück ist es aber keine Gehirnerschütterung. Ich hoffe, er ist bis Donnerstag wieder fit", so Beck. Tobias Lermer ist ins Lauftraining eingestiegen, für Würzburg ist er aber noch keine Option. Lukas Käufl fehlt gelbgesperrt. Keeper Patrik Neumayer, der am Samstag einen Elfmeter parieren konnte und so einer der Matchwinner war, hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Nichts Schlimmeres, aber in Würzburg wird der 18-Jährige nicht mit dabei sein können. Dafür kehrt Stammtorhüter Sebastian Maier in den Kader zurück. Brian Wagner hat am Montag Teile des Mannschaftstrainings absolviert, er könnte ebenfalls wieder eine Option sein.