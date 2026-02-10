Vilzing: Gute Frühform untermauern – Weidener »Gradmesser«

Der Testspiel-Marathon von Nico Käufers ASV Burglengenfeld setzt sich fort. – Foto: Redaktion Schwandorf

Weiter geht's mit dem Reigen an Testspielen. Auch unter der Woche stehen wieder mehrere interessante Vergleiche im Plan. Unter anderem die DJK Vilzing ist im Einsatz. Der Regionalligist ist am Mittwochabend in seinem zweiten Testlauf gegen den ASV Burglengenfeld gefordert, der in diesen Tagen einen echten Spiele-Marathon absolviert. Aus der Landesliga Mitte proben neben Burglengenfeld auch der SV Etzenricht und der 1. FC Bad Kötzting ihre aktuelle Form. Vor richtigen Gradmessern stehen die Bayernligisten ASV Neumarkt und SpVgg SV Weiden.

Dienstag





Heute, 19:30 Uhr SV Raigering SV Raigering SV Etzenricht Etzenricht 19:30 PUSH



Nach Niederlagen gegen Cham (0:3) und den BSC Regensburg (2:4) forciert Landesligist SV Etzenricht im dritten Anlauf ein erstes Erfolgserlebnis. Auf dem Kunstrasenplatz in Raigering trifft die Wendl-Elf auf den gastgebenden SVR. Die „Panduren“ befinden sich im Aufwind und haben sich sukzessive auf den ersten Platz der Kreisliga Süd hoch gearbeitet. Indes haben Etzenrichts Co-Trainer Klaus Herrmann und Abteilungsleiter Manfred Herrmann – nach den längerfristigen Ausfällen von Spielertrainer Andy Wendl und Jannik Herrmann – eine rasche Fehleranalyse sowie die Umorganisation der Abwehr auf ihrer Agenda. Heißt: Gegen den Kreisligisten steht auch das Eindämmen der Gegentore im Vordergrund.





Heute, 19:00 Uhr SpVgg Ansbach Ansbach ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 PUSH



Bereits das fünfte Vorbereitungsspiel hat der ASV Neumarkt vor der Brust. Abermals wartet ein echter Prüfstein. Der Spitzenreiter der Bayernliga Nord reist am Abend nach Ansbach und duelliert sich dort mit dem Rangzwölften der Regionalliga Bayern. Adler-Coach Sven Zurawka möchte weitere wertvolle Erkenntnisse vorm Ligastart sammeln.







Weil die SpVgg Patersdorf absagte, musste der 1. FC Bad Kötzting umplanen. Nun geht's auf dem heimischen Allwetterplatz gegen den SV Haibach. Der ist in der Kreisliga Straubing zuhause und dort Tabellensechster. Christian Ranzinger, Coach der Badstädter, dürfte sich natürlich ein standesgemäßes Ergebnis wünschen – wobei dies in der Vorbereitung ja nicht den höchste Stellenwert hat.





Mittwoch





Morgen, 18:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 18:00 PUSH



Die zweitägige Schneeräumaktion hat Wirkung gezeigt: Der Kunstrasenplatz am Weidener Wasserwerk ist endlich bespielbar. Zum ersten Mal in diesem Winter kann die SpVgg SV dort ein Testspiel abhalten. Mit der U21 des FC Ingolstadt schaut am Mittwoch ein Ligakonkurrent aus der Bayernliga vorbei. Die Jungschanzer gelten als spielstark, dürften die Nordoberpfälzer auf Herz und Nieren testen. „Ingolstadt ist der Gradmesser in unserer Vorbereitung. Dieses Spiel ist für uns sehr wichtig, um noch an den Feinheiten zu arbeiten, da sie uns unsere Schwächen aufzeigen werden“, äußert sich Weidens Chefcoach Michael Riester vor der Partie. Im Vergleich zur 4:5-Niederlage gegen Ettmannsdorf ist der Weidener Kader durch angeschlagene oder beruflich verhinderte Spieler dezimiert.







Zweiter Testlauf für Regionalligist DJK Vilzing! Mit dem Aufgalopp zeigte sich Übungsleiter Thorsten Kirschbaum ziemlich zufrieden. Beim 6:1-Erfolg über Ammerthal lieferten Sedlaczek, Goß & Co. eine gute Frühform ab, setzten das Geforderte gut um. Im letzten Drittel agierte das Team zielstrebig und hätte sogar noch mehr Tore erzielen können. So kann es weitergehen. Auch im zweiten Testspiel am heimischen Kunstrasenplatz geht es gegen einen Landesligisten. Gegner ist der ASV Burglengenfeld, für den es das dritte Spiel binnen fünf Tagen ist. Bleibt abzuwarten, wie gut die Kara-Truppe dagegenhalten wird können.





Donnerstag





Do., 12.02.2026, 19:00 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen SpVgg Ramspau Ramspau 19:00 PUSH



Kreisliga gegen Bezirksliga lautet die Konstellation am Donnerstagabend in Oberhinkofen. Der gastgebende FCO mischt in der Kreisliga 1 vorne mit und dürften den Ramspauern das Leben schwer machen. Für die SpVgg um Trainer David Romminger ist es das erste Match in dieser Vorbereitung.