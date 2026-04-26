 2026-04-23T13:43:33.969Z

Viktoria Köln will Cottbus stoppen, RWE muss Saarbrücken schlagen

von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr
RWE und Viktoria im Fokus. – Foto: Markus Verwimp

Der 35. Spieltag in der 3. Liga: Der Aufstiegskampf geht mit den Sonntagsspielen in die nächste Runde. Energie Cottbus muss bei Viktoria Köln antreten, Rot-Weiss Essen braucht einen Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken. Der TSV Havelse kann gegen den VfB Stuttgart II absteigen. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

Liveticker: Viktoria Köln - FC Energie Cottbus

Heute, 13:30 Uhr
Viktoria Köln
FC Energie Cottbus
13:30live

Liveticker: Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

Heute, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
1. FC Saarbrücken
16:30live

Liveticker: TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Heute, 19:30 Uhr
TSV Havelse
VfB Stuttgart
19:30live

Die nächsten Spieltage der 3. Liga

36. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV Havelse
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
So., 03.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
So., 03.05.26 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
So., 03.05.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue

37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: