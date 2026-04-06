Viktoria Goch, Viktoria Winnekendonk und DJK Twisteden jubeln

Viktoria Goch verteidigt den Titel. – Foto: Markus Becker

Der Finaltag des Kreispokals Kleve-Geldern beim SV Veert bot alles, was der Amateurfußball verspricht: viele Tore, enge Duelle und späte Entscheidungen. Während Viktoria Goch im Finale seine Favoritenrolle bestätigt, sichert sich die DJK Twisteden über Platz drei das Ticket für den Niederrheinpokal. Im Frauenfinale setzt sich Viktoria Winnekendonk in einem echten Spektakel durch.

Im Frauenfinale des Kreispokals Kleve-Geldern setzte sich Favorit Viktoria Winnekendonk in einem torreichen Spiel mit 4:3 gegen Union Wetten durch. Wetten erwischte mit dem frühen Treffer von Stella Marie Senk (3.) den besseren Start, doch Winnekendonk drehte die Partie zwischenzeitlich. Besonders Anna Klucken mit einem Doppelpack sowie Sonali Görtz sorgten für die Wende. Senk hielt Wetten mit drei Treffern im Spiel, doch nach der Roten Karte gegen Eva Brouwer (32.) geriet das Team in Unterzahl. Trotz großer Moral reichte es am Ende nicht mehr – Winnekendonk sicherte sich den Pokalsieg.

Im Spiel um Platz drei ließ die DJK Twisteden dem Gastgeber SV Veert keine Chance und gewann deutlich mit 5:1. Bereits früh brachte ein Eigentor von Felix Brock (7.) die Gäste auf Kurs. Steffen Douteil (17.) und Torben Schellenberg (39.) erhöhten noch vor der Pause. Nach dem Anschlusstreffer durch Mustafa Demirkol (50.) antwortete Twisteden prompt: Tom Cappel (51.) und erneut Schellenberg (58.) stellten den klaren Endstand her. Mit dem Sieg sichert sich Twisteden das Ticket für den Niederrheinpokal.

Im Finale wurde Viktoria Goch seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte die Sportfreunde Broekhuysen mit 2:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jan Wilbers (56.) den Landesligisten in Führung. Broekhuysen zeigte jedoch Moral und kam durch Sven van Bühren (80.) zum Ausgleich. Als eine Verlängerung realistischer wurde, schlug Goch spät zu: Levon Kürkciyan traf in der 85. Minute zum entscheidenden 2:1 und sicherte seinem Team den Pokalsieg.

_____

Der Weg ins Finale



Halbfinale

Di., 17.03.26 19:30 Uhr SV Veert - Viktoria Goch 0:4

Mi., 18.03.26 19:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen 1:3

Viertelfinale

Mi., 18.02.26 20:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Twisteden 0:3

Mi., 25.02.26 19:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf 3:0

Mi., 25.02.26 20:00 Uhr Uedemer SV - Sportfreunde Broekhuysen 1:2





Achtelfinale

Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk 3:2

Do., 20.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Alemannia Pfalzdorf 1:4

Fr., 21.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze 2:0

Sa., 22.11.25 16:00 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV 3:2

Di., 25.11.25 20:00 Uhr SV Veert - SV Rindern 4:3

Mi., 03.12.25 20:00 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel 11:0

Di., 16.12.25 20:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch 0:2



2. Runde

Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV 0:3

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn 0:7

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen 2:4

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV 1:4

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert 0:3

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze 0:8

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch 0:3

Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen 3:0

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden 3:5

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel 2:4

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk 4:3

Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern 1:4

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden 0:3

1. Runde

Di., 05.08.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Nütterden 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Asperden - BV Sturm Wissel 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck 0:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Wetten - Viktoria Winnekendonk 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern zg. - TSV Nieukerk 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Straelen - SV Issum 5:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Kervenheim zg. - TSV Wachtendonk-Wankum 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Geldern - Kevelaerer SV 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn 1:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Uedemer SV 0:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 4:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Griethausen - SV Donsbrüggen 0:8

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Concordia Goch 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 1:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen 0:6

Di., 19.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum 5:2

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rheinwacht Erfgen zg. - SV Bedburg-Hau 2:3

Di., 26.08.25 19:45 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk 0:8









____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: