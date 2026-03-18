Viktoria Goch trauert um Fritz van den Heuvel

Der Verein betont, dass seine ruhige und freundliche Art sowie sein unermüdlicher Einsatz für die Gemeinschaft ihn zu einer Persönlichkeit gemacht hätten, auf die man sich jederzeit verlassen konnte.

Mit dem Tod von Fritz van den Heuvel verliert Viktoria Goch eine prägende Figur, die weit über das Selbstverständliche hinaus für den Verein da war. In der Mitteilung heißt es weiter, man verliere „einen Kameraden, dessen Wirken Spuren hinterlassen hat. In dieser schweren Zeit gilt unser tiefes Mitgefühl seinen Angehörigen.“

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