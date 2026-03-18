Viktoria Goch trauert um Fritz van den Heuvel. Das langjährige Vorstandsmitglied ist im Alter von 77 Jahren verstorben. 26 Jahre lang kümmerte sich Fritz van den Heuvel als Schatzmeister um die Finanzen des Vereins und prägte die Entwicklung von Viktoria Goch nachhaltig.
In einer Mitteilung würdigt der Verein sein außergewöhnliches Engagement: „Über viele Jahre hinweg hat Fritz van den Heuvel die Arbeit unseres Vereins mit großem Engagement, Verlässlichkeit und Herzblut geprägt. Als Schatzmeister war er nicht nur fachlich außerordentlich kompetent, sondern auch menschlich ein Gewinn für unseren Verein.“
Im Jahr 2018 entschied sich Fritz van den Heuvel, nicht mehr für das Amt des Schatzmeisters zu kandidieren. Bei der damaligen Jahreshauptversammlung erhielt er lang anhaltenden Applaus von den Mitgliedern, die ihm damit ihren Dank für mehr als zweieinhalb Jahrzehnte ehrenamtlicher Arbeit aussprachen.
Der Verein betont, dass seine ruhige und freundliche Art sowie sein unermüdlicher Einsatz für die Gemeinschaft ihn zu einer Persönlichkeit gemacht hätten, auf die man sich jederzeit verlassen konnte.
Mit dem Tod von Fritz van den Heuvel verliert Viktoria Goch eine prägende Figur, die weit über das Selbstverständliche hinaus für den Verein da war. In der Mitteilung heißt es weiter, man verliere „einen Kameraden, dessen Wirken Spuren hinterlassen hat. In dieser schweren Zeit gilt unser tiefes Mitgefühl seinen Angehörigen.“
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