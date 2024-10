Viktoria Goch II: Nur Coach Ernes Tiganj ist nicht überrascht

Und die Mannschaft steht nicht zufällig dort oben, sie zählt besonders im spielerischen Bereich zu den positiven Überraschungen der bisherigen Spielzeit. Nach dem souveränen Titelgewinn in der Kreisliga B zeigte die Viktoria-Reserve bereits in der Vorbereitung sehr ansprechende Leistungen auch gegen klassenhöhere Gegner. Und man startete gleich mit zwei Siegen in die neue Liga. Das alles habe natürlich Selbstvertrauen gegeben. „Bei einigen Akteuren vielleicht sogar etwas zu viel“, so Tiganj, der das Team in der Spielzeit 2018/2019 als Spielertrainer in der Kreisliga C übernommen hatte.

Denn es folgten zwei Niederlagen „die absolut vermeidbar waren, bei denen wir aber Lehrgeld zahlen mussten“. In Winnekendonk führte man nach frühem Rückstand zur Pause mit 2:1, um dann am Ende noch 2:5 zu verlieren. Und auch im Heimspiel gegen Vernum gingen die Gocher in Führung, um danach „einen gebrauchten Abend“ zu erleben und die Partie mit 1:6 zu beenden. „Danach gab es natürlich Redebedarf“, blickt Tiganj zurück. Doch der 37-Jährige, der derzeit auch am Lehrgang zu Erlangung der Trainer B-Lizenz teilnimmt, fand anscheinend die richtigen Worte. Denn in den folgenden sieben Spielen holte die Gocher Reserve 17 Punkte und kletterte langsam, aber sicher in der Tabelle nach oben.