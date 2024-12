Viktoria gehört zur Spitzengruppe

Birkesdorf belegt in der Fußball-Bezirksliga 3 nach der Hinrunde Platz fünf und hält Anschluss an die Spitzengruppe.

Der stärkste Dürener Vertreter in der Staffel drei der Fußball-Bezirksliga ist Viktoria Birkesdorf. Sie bildet auf Rang fünf mit 29 Zählern und 46:31 Treffern das Ende der Spitzengruppe der Liga. Der Rückstand auf Spitzenreiter Hilal-Maroc Bergheim beträgt gerade einmal sechs Punkte.

Mit diesem Zwischenergebnis kann Marius Schinke gut leben: „In Summe bin ich damit zufrieden. Wir sind in der Spitzengruppe dabei und bleiben in Tuchfühlung.“ Der Viktoria-Trainer musste in seinem ersten halben Jahr in Birkesdorf viele neue Spieler integrieren und hat im Schnitt die jüngste Mannschaft der Liga auf dem Rasen stehen. Wären der Viktoria die ersten Auswärtsspiele – drei Niederlagen und das abschließende Match gegen den SC Fliesteden, da gab eine Pleite nach Führung bis kurz vor Ende – besser gelungen, hätte man zur Winterpause über eine andere Tabellenposition reden können. „Wir hätten mehr Punkte holen können“, weiß das auch Schinke.

Fairerweise muss man aber sagen, dass Birkesdorf schwere Auswärtspartien zu absolvieren hatte. Gegen die Top vier der Liga spielte Birkesdorf jeweils auf fremden Platz. Diese Gegner müssen nun in der Rückserie bei der Viktoria, die zu Hause noch ungeschlagen ist, antreten.

Abgesehen von der Punkteausbeute ist Schinke eine andere Sache sehr wichtig: „Neben dem Sportlichen hat sich die Mannschaft charakterlich weiterentwickelt.“ Gab es in der vergangenen Spielzeit gefühlt kaum eine Partie, die die Viktoria zu elft beendete, sah Schinkes Mannschaft in der Hinrunde keine Rote Karte.

Torgefährlicher Zugang

Auch Verletzungsausfälle konnte sein Team gut verkraften. Zum Ende der Hinrunde fiel Torjäger Jonas Varona aus (12 Spiele/13 Tore). Er sollte zum Rückrundenstart wieder an Bord sein und trifft dort dann auf den Neuzugang aus Winden, Julian Perse, dem eine ähnliche Torquote zuzutrauen ist. Im Tor erfüllte Marvin Zimmer seinen Job zur vollsten Zufriedenheit des Coaches. Hier könnte es ein offenes Rennen mit Max Rogge um den Platz im Kasten geben. Rogge kam bisher aufgrund einer Schleimbeutelentzündung mit OP und einem anschließenden Fingerbruch nicht zum Einsatz. Kommt Birkesdorf ab dem 9. März gut aus den Startlöchern, ist Schinkes Team in der Rückrunde noch einiges zuzutrauen.

