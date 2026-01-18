Viktoria Alpen: Tobias Schmitz bleibt Trainer

Mit einem Winter-Zugang wird A-Ligist Viktoria Alpen in die Rückrunde gehen. Der 34-jährige Christof Winter stößt dazu. Der offensive Mittelfeldakteur ist mit dem gleichaltrigen Jan Luca Rassier der erfahrenste Spieler im Kader. Derweil hat sich Tobias Schmitz entschieden, auch in der Saison 2026/27 in Alpen an der Seitenlinie zu stehen. So sehen die personellen Planungen für die neue Spielzeit aus.

Mannschaftskern bleibt erhalten

„Ich möchte hier was aufbauen und irgendwann wieder mit der Mannschaft zu den Top 5 gehören. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein längerer Prozess“, sagte Schmitz auf Nachfrage, der vor der laufenden Saison den Job bei der Viktoria übernommen hat. Ob Co-Trainer Dominik Konzen bleibt, sei noch nicht entschieden. Torwarttrainer Thorsten Eickschen hat wie Schmitz vorzeitig verlängert.

Der Coach gab zudem am Donnerstag bekannt, dass alle Leistungsträger über den Sommer hinaus weiter für die Viktoria spielen wollen: „Es bleibt sogar der gesamte Kader zusammen. Da bin ich schon sehr stolz drauf.“ Gesucht werde noch ein Innenverteidiger sowie ein Torwart. Johannes Hoogen wolle nach seinem Kreuzbandriss in der kommenden Spielzeit wieder angreifen, sofern „das Knie hält“, und sei damit ein „gefühlter Neuzugang“.

Winter-Zugang Christof Winter war zuletzt in der Saison 2024/25 für den damaligen Bezirksligisten SV Hönnepel-Niedermörmter am Ball. Er wechselte zum SV Straelen, blieb aber ohne Einsatz. Nicht mehr zum Kader gehört Mika Heckers, der sich zum Büdericher SV verabschiedete. Die Viktoria liegt mit 26 Punkten auf einem soliden achten Tabellenplatz.