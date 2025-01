– Foto: Brennpunkt Orange

Viermal musste der Co-Trainer ran: 1. FC Zeitz begrüßt neuen Keeper Landesliga Süd +++ Vom Oberligisten BSG Wismut Gera wechselt Leon Seefeld zum 1. FCZ

Wenn beim 1. FC Zeitz in dieser Saison zwischen den Pfosten Not am Mann war, dann war Kevin Haschke zur Stelle. In drei Landesliga-Partien sowie im Landespokal-Derby gegen Oberligist SV Blau-Weiß Zorbau (1:0) startete der 36-jährige, etatmäßige Co-Trainer als Keeper der Zeitzer. Im Winter nun hat der Landesligist auf der Torhüterposition nachgelegt.

Vom Oberligisten BSG Wismut Gera wechselte Leon Seefeld zum 1. FCZ und wird sich dort künftig mit dem langjährigen Stammkeeper Paul Freyer um den Posten der Nummer eins duellieren. Für den VFC Plauen hütete der 24-jährige Seefeld schon in der Oberliga. Danach folgen Stationen beim FSV Schleiz (Thüringenliga) sowie zuletzt bei der BSG Wismut Gera, mit der er in der Vorsaison den Aufstieg in die Oberliga feierte - und dabei in allen 30 Partien zum Einsatz kam. Zum Spielerprofil: >> Leon Seefeld

In der Hinserie durfte der letztjährige Stammspieler allerdings nur im Thüringenpokal und in Testspielen ran. In der Oberliga Süd hütete Ondrej Cap, einst in der Saison 2021/22 beim FC Einheit Wernigerode, in allen 16 Partien - weshalb sich Seefeld nun einer neuen Herausforderung stellt. "Man sieht, dass er eine gute fußballerische Ausbildung bekommen hat“, sagte Zeitz-Coach Maik Kunze der "Mitteldeutschen Zeitung" über seinen neuen Schlussmann. Dieser kann sich nun in den kommenden Wochen der Vorbereitung empfehlen.