Vierfacher Olschewski bei Düren-Sieg – Kilic "sehr zufrieden"

Gegen TuS Koblenz, Tabellen­vierter der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, gewann der Fünfte der Mittelrheinliga mit 3:1 (1:1) – und überzeugte dabei vor allem nach der Pause mit Struktur und Präsenz.

Gaspard Fehlinger brachte Merten früh in Führung (11.), nachdem der Ball nach einem Ballgewinn schnell in die Tiefe gespielt worden war. Koblenz antwortete jedoch prompt: Ein einfacher Fehlpass im Aufbau leitete den Ausgleich durch Nic Alsbach ein (23.).

Trainer Bünyamin Kilic ordnete die Anfangsphase differenziert ein. „Wir haben gegen die TuS Koblenz mit 3:1 gewonnen. Das 1:0 fiel nach etwa zehn, elf Minuten durch einen guten Vorstoß aus der eigenen Hälfte nach einem Ballgewinn. Wir haben den Ball schnell in die Tiefe auf die linke Seite gespielt und sind so in Führung gegangen.“ Danach habe seine Mannschaft allerdings etwas die Kontrolle verloren. „Nach rund zwanzig Minuten unterlief uns im Zentrum ein einfacher Fehlpass im Aufbau. Koblenz hat über links gekontert, den Ball per Flachpass ins Zentrum gespielt und zum 1:1 verwandelt – ein unhaltbarer Treffer.“

Zur Pause reagierte Kilic taktisch. Man habe sich auf die Spielweise der Gäste eingestellt, die anders agierten als in der regulären Saison. Die Anpassung griff: Merten wurde aggressiver, lenkte das Spiel in bevorzugte Zonen und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Zweimal wurde aus aussichtsreicher Distanz das leere Tor verfehlt, ehe Dennis Eck (69.) und Pascal Köpp (82.) den verdienten Sieg sicherstellten.

„Letztlich haben wir dann aber verdient das 2:1 und das 3:1 erzielt. Der Sieg geht so vollkommen in Ordnung“, betonte Kilic. Eine Woche vor dem Saisonstart sei es ein gutes Zeichen, „schon so weit zu sein“, auch wenn es „eben kein Pflichtspiel“ gewesen sei. Entsprechend halte man „den Ball flach, auch wenn wir sehr zufrieden sind“.

Personell präsentierte sich Merten nahezu komplett. Bis auf Monir Hassan, der leicht angeschlagen fehlt, seien alle fit. „Wenn sich diese Woche niemand mehr verletzt oder krankmeldet, können wir aus dem Vollen schöpfen“, sagte Kilic – wohl wissend, dass kurzfristige Ausfälle ihn in der Vergangenheit häufiger beschäftigt hätten.

Die Vorbereitung bewertet der Trainer insgesamt positiv. „Bis auf die Partie gegen den BSC haben wir jedes Spiel gewonnen, teils sehr souverän. Gegen Koblenz haben wir nun gezeigt, dass wir auch gegen sehr starke Gegner bestehen können.“ Selbst die Niederlage gegen den Bonner SC relativierte er: Dort habe man über 70 Minuten auf Augenhöhe agiert.

Der Konkurrenzkampf ist entsprechend groß. „Ich kann nur elf Spieler aufstellen, habe aber 20 gute Akteure im Kader“, erklärte Kilic. Das mache die Auswahl nicht einfacher, sei ihm aber deutlich lieber, „als wenn man nur mit zwölf Mann zu einem Spiel anreisen muss“.



SSV Merten – TuS Koblenz 3:1

Schiedsrichter: Marcel Heller (Bonn)

Tore: 1:0 Gaspard Fehlinger (11.), 1:1 Nic Alsbach (23.), 2:1 Dennis Eck (69.), 3:1 Pascal Köpp (82.)