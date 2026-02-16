 2026-02-09T08:36:21.830Z

Vierfacher Olschewski bei Düren-Sieg – Kilic "sehr zufrieden"

SV Bergisch Gladbach 09 gewinnt in Porz – SSV Merten besteht gegen TuS Koblenz

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schnieders

Die Test der Mittelrheinligisten eine Woche vor Saisonstart in der Übersicht.

Sa., 14.02.2026, 15:15 Uhr
SSV Bornheim
Ahrweiler BC 1920
2
3
Abpfiff

SSV Bornheim – Ahrweiler BC 1920 2:3
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Almir Porca (8.), 0:2 Tobias Reuter (45.), 1:2 Danny Simmo (50.), 1:3 Ümit Kuzu (76.), 2:3 Hossein Tasoji (86.)

Sa., 14.02.2026, 13:30 Uhr
SSV Merten
TuS Koblenz
3
1
Abpfiff

Gegen TuS Koblenz, Tabellen­vierter der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, gewann der Fünfte der Mittelrheinliga mit 3:1 (1:1) – und überzeugte dabei vor allem nach der Pause mit Struktur und Präsenz.

Gaspard Fehlinger brachte Merten früh in Führung (11.), nachdem der Ball nach einem Ballgewinn schnell in die Tiefe gespielt worden war. Koblenz antwortete jedoch prompt: Ein einfacher Fehlpass im Aufbau leitete den Ausgleich durch Nic Alsbach ein (23.).

Trainer Bünyamin Kilic ordnete die Anfangsphase differenziert ein. „Wir haben gegen die TuS Koblenz mit 3:1 gewonnen. Das 1:0 fiel nach etwa zehn, elf Minuten durch einen guten Vorstoß aus der eigenen Hälfte nach einem Ballgewinn. Wir haben den Ball schnell in die Tiefe auf die linke Seite gespielt und sind so in Führung gegangen.“ Danach habe seine Mannschaft allerdings etwas die Kontrolle verloren. „Nach rund zwanzig Minuten unterlief uns im Zentrum ein einfacher Fehlpass im Aufbau. Koblenz hat über links gekontert, den Ball per Flachpass ins Zentrum gespielt und zum 1:1 verwandelt – ein unhaltbarer Treffer.“

Zur Pause reagierte Kilic taktisch. Man habe sich auf die Spielweise der Gäste eingestellt, die anders agierten als in der regulären Saison. Die Anpassung griff: Merten wurde aggressiver, lenkte das Spiel in bevorzugte Zonen und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Zweimal wurde aus aussichtsreicher Distanz das leere Tor verfehlt, ehe Dennis Eck (69.) und Pascal Köpp (82.) den verdienten Sieg sicherstellten.

„Letztlich haben wir dann aber verdient das 2:1 und das 3:1 erzielt. Der Sieg geht so vollkommen in Ordnung“, betonte Kilic. Eine Woche vor dem Saisonstart sei es ein gutes Zeichen, „schon so weit zu sein“, auch wenn es „eben kein Pflichtspiel“ gewesen sei. Entsprechend halte man „den Ball flach, auch wenn wir sehr zufrieden sind“.

Personell präsentierte sich Merten nahezu komplett. Bis auf Monir Hassan, der leicht angeschlagen fehlt, seien alle fit. „Wenn sich diese Woche niemand mehr verletzt oder krankmeldet, können wir aus dem Vollen schöpfen“, sagte Kilic – wohl wissend, dass kurzfristige Ausfälle ihn in der Vergangenheit häufiger beschäftigt hätten.

Die Vorbereitung bewertet der Trainer insgesamt positiv. „Bis auf die Partie gegen den BSC haben wir jedes Spiel gewonnen, teils sehr souverän. Gegen Koblenz haben wir nun gezeigt, dass wir auch gegen sehr starke Gegner bestehen können.“ Selbst die Niederlage gegen den Bonner SC relativierte er: Dort habe man über 70 Minuten auf Augenhöhe agiert.

Der Konkurrenzkampf ist entsprechend groß. „Ich kann nur elf Spieler aufstellen, habe aber 20 gute Akteure im Kader“, erklärte Kilic. Das mache die Auswahl nicht einfacher, sei ihm aber deutlich lieber, „als wenn man nur mit zwölf Mann zu einem Spiel anreisen muss“.


SSV Merten – TuS Koblenz 3:1
Schiedsrichter: Marcel Heller (Bonn)
Tore: 1:0 Gaspard Fehlinger (11.), 1:1 Nic Alsbach (23.), 2:1 Dennis Eck (69.), 3:1 Pascal Köpp (82.)

Sa., 14.02.2026, 13:00 Uhr
SpVg Porz 1919
SV Bergisch Gladbach 09
2
4
Abpfiff

SpVg Porz 1919 – SV Bergisch Gladbach 09 2:4
Tore: 1:2 Metin Kizil (32. Handelfmeter), 2:2 Metin Kizil (43.), 2:1 (90.), 2:2 (90.), 2:3 (90.), 2:4 (90.)

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
FC Hennef 05
FC Rot-Weiss Koblenz
4
2
Abpfiff

FC Hennef 05 – FC Rot-Weiss Koblenz 4:2
Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kai Schusters (7.), 2:0 Levi Dang (16.), 2:1 Dejvi Alsela (31.), 3:1 Levi Dang (38.), 4:1 Luah Mahessa (60.), 4:2 Mohammed Mahfoud Maroc (85.)

Sa., 14.02.2026, 13:30 Uhr
FV Engers 07
SC Fortuna Köln
2
1
Abpfiff

FV Engers 07 – SC Fortuna Köln II 2:1
Schiedsrichter: Oliver Sons (Voerde)
Tore: 1:0 Nils Wambach (18.), 1:1 Younes Derbali (30.), 2:1 Lukas Szymczak (39.)

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
SV Breinig
2
1

FC Wegberg-Beeck – SV Breinig 2:1
Tore: 1:0 Niklas Koppitz (59.), 1:1 Tetsuya Shiraishi (88.), 2:1 Marc Kleefisch (90.)

Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
1. FC Düren
3
6
Abpfiff

Hilal-Maroc Bergheim – 1. FC Düren 3:6
Schiedsrichter: Lennart Hensen
Tore: 0:1 Marcel Olschewski (13.), 0:2 Marcel Olschewski (20.), 0:3 Marcel Olschewski (22.), 0:4 Marcel Olschewski (38.), 1:4 (41.), 1:5 Tomoki Kitagawa (45.), 1:6 Raban Laux (50.), 2:6 (55.), 3:6 (87.)

Sa., 14.02.2026, 14:30 Uhr
FC Teutonia Weiden
SV Kurdistan Düren
3
2
Abpfiff

FC Teutonia Weiden – SV Kurdistan Düren 3:2
Tore: 1:0 Tamer Tuncer (13.), 1:1 Sandro Frugaborsi (41.), 2:1 Meik Kühnel (63.), 3:1 Gaël Deves (71.), 3:2 Nurullah Yasar (88.)

Sa., 14.02.2026, 12:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde Düren
1
3
Abpfiff

Sportfreunde Baumberg – Sportfreunde Düren 1:3
Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Hiroto Yamashita (60.), 0:2 Raiju Obuchi (65.), 0:3 Raiju Obuchi (75.)

Gestern, 15:30 Uhr
FC Pesch
FC Blau-Weiß Friesdorf
6
2
Abpfiff

FC Pesch – FC Blau-Weiß Friesdorf 6:2
Schiedsrichter: Daniel Pilz
Tore: 1:0 Ismail Farzat (2.), 2:0 Abdül-Melik Topuz (20.), 2:1 Julius Flachsbarth (29.), 3:1 Abdül-Melik Topuz (33.), 4:1 Jesse Modebelu Okoye (36.), 5:1 Abdül-Melik Topuz (38.), 6:1 Abdül-Melik Topuz (45.), 6:2 Nils Rütten (65.)

Gestern, 15:30 Uhr
SV Eintracht Hohkeppel
SC Rheinbach
Abgesagt