Vierfacher Baran Ates überragt, erste Punkte für Neuhausen

Im Heimspiel gegen den TV Darmsheim konnte der SV Böblingen einen klaren 3:0-Sieg einfahren. Vor 200 Zuschauern brachte Sascha Raich die Gastgeber kurz vor der Halbzeitpause in Führung (44.). In der zweiten Halbzeit erhöhte Anton Lendl mit einem Doppelpack (51., 90.+2) auf 3:0. Darmsheim konnte sich offensiv kaum durchsetzen und bleibt nach vier Spieltagen weiterhin punktlos am Tabellenende. Böblingen, das nach einer Gelb-Roten Karte für Semih Emirzeoglu (66.) in Unterzahl agieren musste, brachte den Sieg dennoch souverän über die Zeit. ---

In einem torreichen Duell musste sich der VfL Sindelfingen dem TSV Weilimdorf mit 2:5 geschlagen geben. Bastian Joas brachte die Gäste früh per Handelfmeter in Führung (8.), doch Gianluca Gamuzza glich in der 36. Minute für Sindelfingen aus. Nach der Pause traf Joas erneut doppelt (54., 59. Foulelfmeter), ehe Tobias Kubitzsch für Sindelfingen den Anschlusstreffer erzielte (82.). Kurz darauf erhöhte Emmanuel Apler (83.) und Fadel Boukari setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand (90.+6). ---

Der Donzdorfer JC bleibt auch im vierten Spiel der Saison ungeschlagen und gewann souverän mit 3:0 gegen den SV Waldhausen. Mijo Tunjic brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Dogukan Dogan auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Eldin Ramovic in der Nachspielzeit (90.+2). Für Waldhausen bot sich in der 82. Minute die Chance zum Anschluss, doch Luca Uhl scheiterte per Handelfmeter an Donzdorf-Keeper Max Piegsa. ---

Die SG Bettringen und der SC Geislingen trennten sich nach einem umkämpften 1:1-Unentschieden. Florijan Ahmeti brachte Geislingen in der 40. Minute in Führung, doch Luca Kaufmann glich in der 72. Minute für Bettringen aus. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, das Spiel zu entscheiden, mussten sich am Ende jedoch mit einem Punkt zufrieden geben. ---