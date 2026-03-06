Vier Vereine aus Sachsen-Anhalt melden für den Oberliga-Aufstieg Verbandsliga +++ Bis Freitagmittag mussten die Clubs ihre Lizenzunterlagen beim NOFV einreichen von Kevin Gehring · Heute, 19:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sophie Lisker

Am Freitagmittag ist die Frist verstrichen: Bis 12 Uhr mussten beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) die Lizenzierungsunterlagen für die Herren-Regionalliga und -Oberliga eingehen. Aus Sachsen-Anhalt haben dabei vier Vereine ihr Interesse für den Oberliga-Aufstieg hinterlegt.

Tabellenführer SSC Weißenfels, der zweitplatzierte SV Fortuna Magdeburg - beide treffen am Sonnabend im Gipfeltreffen aufeinander (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de), der aktuelle Rangdritte SV Dessau 05 sowie der 1. FC Bitterfeld-Wolfen (5.) haben die Unterlagen für einen möglichen Schritt in die fünfte Liga eingereicht. Damit rangiert der Fußballverband Sachsen-Anhalt - was das Aufstiegsinteresse zur Oberliga angeht - unter den nordostdeutschen Verbänden im Mittelfeld. Aus dem Sächsischen Fußballverband meldeten gleich fünf Clubs, aus Berlin ebenfalls vier. Weniger Interesse herrschte dabei in Brandenburg (3), in Mecklenburg-Vorpommern (2) und Thüringen, wo nur der aktuelle Tabellenführer SV Schott Jena meldete.

