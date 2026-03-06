 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Regionalliga und Oberliga: Diese Vereine haben Unterlagen eingereicht

Beantragung Zulassung Regionalliga Nordost und Oberliga für die Saison 2026/27

Am heutigen Freitag, 06. März 2026, 12 Uhr endete die Frist für die Einreichung der Zulassungsunterlagen für den Spielbetrieb der Regionalliga Nordost und Oberliga in der Saison 2026/27.

Die nachfolgend aufgeführten Vereine haben die Unterlagen fristgerecht eingereicht.

Es folgt nun die Prüfung durch die AG Zulassung und die eventuelle Erteilung von Bedingungen und Auflagen. Die endgültige Entscheidung, welche Vereine die Zulassung erhalten, trifft das Präsidium, auf Vorschlag des Spielausschusses, anlässlich seiner Tagung voraussichtlich am 26.06.2026.

HERREN REGIONALLIGA NORDOST 2026/27

Diese Vereine haben Ihre Zulassungsunterlagen fristgemäß eingereicht:

Regionalliga Nordost:

  • Hertha BSC

  • BFC Dynamo

  • VSG Altglienicke

  • F.C. Hertha 03 Zehlendorf

  • Chemnitzer FC

  • FC Eilenburg

  • FC Rot-Weiß Erfurt

  • Greifswalder FC

  • Hallescher FC

  • FC Carl Zeiss Jena

    1. FC Lokomotive Leipzig

  • BSG Chemie Leipzig

  • FSV 63 Luckenwalde

  • ZFC Meuselwitz

  • SV Babelsberg 03

  • FSV Zwickau

  • BFC Preussen

    1. FC Magdeburg II

    • 3. Liga:

    • FC Erzgebirge Aue

    • FC Energie Cottbus

    • F. C. Hansa Rostock

    Oberliga:

    • F.C. Hansa Rostock II

    • SV Lichtenberg 47

    • BSV Eintracht Mahlsdorf

    • SC Freital

    • SV Siedenbollentin

    • SV Tasmania Berlin

    • TSG Neustrelitz

    • VfB Germania Halberstadt

    • VfB 1921 Krieschow

    • VfL 96 Halle

    • VFC Plauen

    • RSV Eintracht 1949

    NOFV-OBERLIGA 2026/27

    Diese Vereine haben Ihre Zulassungsunterlagen fristgemäß eingereicht:

    Regionalliga Nordost:

    • 1.FC Magdeburg

    • Hertha BSC

    • VSG Altglienicke

    • F.C. Hertha 03 Zehlendorf

    • FC Eilenburg

    • Greifswalder FC

    • 1. FC Lokomotive Leipzig

    • BSG Chemie Leipzig

    • FSV 63 Luckenwalde

    • ZFC Meuselwitz

    • SV Babelsberg 03

    • BFC Preussen

    • FC Rot-Weiß Erfurt

    • BFC Dynamo

    Oberliga:

    • F.C. Hansa Rostock

    • Berliner AK 07

    • SV Lichtenberg 47

    • SV Sparta Lichtenberg

    • BSV Eintracht Mahlsdorf

    • TSG Neustrelitz

    • Tennis Borussia Berlin

    • TuS Makkabi Berlin

    • SV Tasmania Berlin

    • FC Anker Wismar

    • FSV Optik Rathenow

    • SG Dynamo Schwerin

    • FC Viktoria 1889 Berlin

    • SG Union Klosterfelde

    • SV Siedenbollentin

    • S.D. Croatia Berlin

    • Bischofswerdaer FV 08

    • VfB Germania Halberstadt

    • VfB Auerbach

    • VfB 1921 Krieschow

    • SG Union Sandersdorf

    • SC Freital

    • FC Einheit Wernigerode

    • FSV Budissa Bautzen

    • FC Einheit Rudolstadt

    • FC Grimma

    • VfL 96 Halle

    • RSV Eintracht 1949

    • VFC Plauen

    • VfB Empor Glauchau

    • 1.SC Heiligenstadt

    • 1.FC Lok Stendal

    LFV Mecklenburg-Vorpommern:

    • 1.FC Neubrandenburg

    • FC Mecklenburg Schwerin

    Berliner FV:

    • Sp. Vg. Blau-Weiß 1890

    • SC Charlottenburg

    • Füchse Berlin Reinickendorf

    • 1.FC Wilmersdorf

    Sächsischer FV:

    • SG Handwerk Rabenstein

    • SG Taucha 99

    • SG Dynamo Dresden

    • FC Oberlausitz Neugersdorf

    • BSG Stahl Riesa

    FLV Brandenburg:

    • BSG Stahl Brandenburg

    • 1. FC Frankfurt/Oder

    • MSV 1919 Neuruppin

    FV Sachsen-Anhalt:

    • SV Dessau 05

    • SV Fortuna Magdeburg

    • SSC Weißenfels

      1. FC Bitterfeld-Wolfen

    Thüringer FV:

    • TSV Schott Jena