Regionalliga und Oberliga: Diese Vereine haben Unterlagen eingereicht

– Foto: Tanja Kaltofen

Am heutigen Freitag, 06. März 2026, 12 Uhr endete die Frist für die Einreichung der Zulassungsunterlagen für den Spielbetrieb der Regionalliga Nordost und Oberliga in der Saison 2026/27.

Die nachfolgend aufgeführten Vereine haben die Unterlagen fristgerecht eingereicht.

Es folgt nun die Prüfung durch die AG Zulassung und die eventuelle Erteilung von Bedingungen und Auflagen. Die endgültige Entscheidung, welche Vereine die Zulassung erhalten, trifft das Präsidium, auf Vorschlag des Spielausschusses, anlässlich seiner Tagung voraussichtlich am 26.06.2026.