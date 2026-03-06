Regionalliga und Oberliga: Diese Vereine haben Unterlagen eingereicht

Am heutigen Freitag, 06. März 2026, 12 Uhr endete die Frist für die Einreichung der Zulassungsunterlagen für den Spielbetrieb der Regionalliga Nordost und Oberliga in der Saison 2026/27.
Die nachfolgend aufgeführten Vereine haben die Unterlagen fristgerecht eingereicht.
Es folgt nun die Prüfung durch die AG Zulassung und die eventuelle Erteilung von Bedingungen und Auflagen. Die endgültige Entscheidung, welche Vereine die Zulassung erhalten, trifft das Präsidium, auf Vorschlag des Spielausschusses, anlässlich seiner Tagung voraussichtlich am 26.06.2026.
HERREN REGIONALLIGA NORDOST 2026/27
Diese Vereine haben Ihre Zulassungsunterlagen fristgemäß eingereicht:
Regionalliga Nordost:
Hertha BSC
BFC Dynamo
VSG Altglienicke
F.C. Hertha 03 Zehlendorf
Chemnitzer FC
FC Eilenburg
FC Rot-Weiß Erfurt
Greifswalder FC
Hallescher FC
FC Carl Zeiss Jena
FC Lokomotive Leipzig
BSG Chemie Leipzig
FSV 63 Luckenwalde
ZFC Meuselwitz
SV Babelsberg 03
FSV Zwickau
BFC Preussen
FC Magdeburg II
3. Liga:
FC Erzgebirge Aue
FC Energie Cottbus
F. C. Hansa Rostock
Oberliga:
F.C. Hansa Rostock II
SV Lichtenberg 47
BSV Eintracht Mahlsdorf
SC Freital
SV Siedenbollentin
SV Tasmania Berlin
TSG Neustrelitz
VfB Germania Halberstadt
VfB 1921 Krieschow
VfL 96 Halle
VFC Plauen
RSV Eintracht 1949
NOFV-OBERLIGA 2026/27
Diese Vereine haben Ihre Zulassungsunterlagen fristgemäß eingereicht:
Regionalliga Nordost:
Hertha BSC
VSG Altglienicke
F.C. Hertha 03 Zehlendorf
FC Eilenburg
Greifswalder FC
1. FC Lokomotive Leipzig
BSG Chemie Leipzig
FSV 63 Luckenwalde
ZFC Meuselwitz
SV Babelsberg 03
BFC Preussen
FC Rot-Weiß Erfurt
BFC Dynamo
Oberliga:
F.C. Hansa Rostock
Berliner AK 07
SV Lichtenberg 47
SV Sparta Lichtenberg
BSV Eintracht Mahlsdorf
TSG Neustrelitz
Tennis Borussia Berlin
TuS Makkabi Berlin
SV Tasmania Berlin
FC Anker Wismar
FSV Optik Rathenow
SG Dynamo Schwerin
FC Viktoria 1889 Berlin
SG Union Klosterfelde
SV Siedenbollentin
S.D. Croatia Berlin
Bischofswerdaer FV 08
VfB Germania Halberstadt
VfB Auerbach
VfB 1921 Krieschow
SG Union Sandersdorf
SC Freital
FC Einheit Wernigerode
FSV Budissa Bautzen
FC Einheit Rudolstadt
FC Grimma
VfL 96 Halle
RSV Eintracht 1949
VFC Plauen
VfB Empor Glauchau
1.SC Heiligenstadt
1.FC Lok Stendal
LFV Mecklenburg-Vorpommern:
1.FC Neubrandenburg
FC Mecklenburg Schwerin
Berliner FV:
Sp. Vg. Blau-Weiß 1890
SC Charlottenburg
Füchse Berlin Reinickendorf
1.FC Wilmersdorf
Sächsischer FV:
SG Handwerk Rabenstein
SG Taucha 99
SG Dynamo Dresden
FC Oberlausitz Neugersdorf
BSG Stahl Riesa
FLV Brandenburg:
BSG Stahl Brandenburg
1. FC Frankfurt/Oder
MSV 1919 Neuruppin
FV Sachsen-Anhalt:
SV Dessau 05
SV Fortuna Magdeburg
SSC Weißenfels
FC Bitterfeld-Wolfen
Thüringer FV:
TSV Schott Jena