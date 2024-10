Vier Tore und ein Assist: Laura Müller ist die Spielerin der Woche

Nach einem eindrucksvollen Auftritt beim 6:4-Sieg in der Frauen-Bezirksliga gegen die Spvgg Rommelshausen ist Laura Müller vom TV Oeffingen die FuPa-Spielerin der Woche gekürt.

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – die wertvollste Spielerin – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Es war ein Spiel, das den TV Oeffingen und insbesondere Laura Müller so schnell nicht vergessen werden. Beim 6:4-Sieg gegen die Spvgg Rommelshausen führte sie mit vier Toren und einem Assist ihre Mannschaft fast im Alleingang zum Sieg und sicherte sich damit den Titel der FuPa-Spielerin der Woche. „Nein, überhaupt nicht“, antwortet Müller bescheiden auf die Frage, ob sie mit dieser Auszeichnung gerechnet habe. Dabei war ihre Leistung mehr als nur bemerkenswert und trug maßgeblich dazu bei, dass der TV Oeffingen drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen konnte​.

Zusammenhalt und Kampfgeist als Schlüssel zum Erfolg

Laura Müllers bescheidene Art spiegelt sich auch in ihrer Beschreibung des Spiels wider. Für sie war der Erfolg nicht allein auf ihre Tore zurückzuführen, sondern vor allem auf den Zusammenhalt der Mannschaft: „Eindeutig der Zusammenhalt und Kampfgeist der gesamten Mannschaft“, erklärt sie. Dieser Teamgeist war es, der in den entscheidenden Momenten den Unterschied ausmachte und den TV Oeffingen in einem hart umkämpften Spiel letztlich zum Sieg führte.

Tore sind Mittel zum Zweck

Auf die Frage, wie sie ihre Tore am liebsten erzielt, antwortet Laura Müller pragmatisch: „Hauptsache er ist drin – wie ist mir relativ egal.“ Diese Einstellung passt zu ihrer bescheidenen Persönlichkeit und ihrem Fokus auf das Wesentliche. Für Laura Müller zählt der Teamerfolg mehr als die Art und Weise, wie sie ihre Tore erzielt. Ob mit dem Kopf, aus der Distanz oder im Eins-gegen-Eins – für sie zählt am Ende nur das Ergebnis.

TV Oeffingen: Ein familiäres Umfeld

Laura Müller spielt seit vielen Jahren für den TV Oeffingen und betont die familiäre Atmosphäre im Verein. „Mit vielen meiner Mannschaftskameradinnen spiele ich seit plus/minus zehn Jahren Fußball, sodass die Stimmung im Team freundschaftlich und familiär ist sowohl auf als auch neben dem Platz“, berichtet sie. Diese langjährigen Verbindungen und das enge Verhältnis zu ihren Mitspielerinnen machen den Verein für sie so besonders. Zudem hebt sie die offenen Strukturen im Verein hervor, die ebenfalls zu der positiven Atmosphäre beitragen.

Keine Lieblingsspielerin, aber große Leidenschaft

Obwohl Laura Müller leidenschaftlich Fußball spielt, hat sie keine spezielle Lieblingsspielerin, die sie besonders inspiriert. „Ehrlich gesagt nicht. Generell muss ich gestehen, dass ich lieber Fußball spiele als zu schauen“, gibt sie zu. Dies unterstreicht einmal mehr ihre praktische Herangehensweise und ihre Liebe für das aktive Spiel auf dem Platz.

Sturm oder Flügel: Müller fühlt sich offensiv wohl

Laura Müller ist eine vielseitige Offensivspielerin, die sich sowohl im Sturm als auch auf dem Flügel wohlfühlt. „Im Sturm oder auf dem Flügel“, antwortet sie auf die Frage nach ihrer bevorzugten Position. Ihre Torgefahr und ihr Spielverständnis machen sie auf beiden Positionen zu einer wichtigen Stütze für den TV Oeffingen.

Saisonziele und Ambitionen

Der TV Oeffingen befindet sich derzeit auf dem achten Tabellenplatz der Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen, und das Team hat klare Ziele für den weiteren Verlauf der Saison. „Unser Potenzial auszuschöpfen und diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, erklärt Laura Müller. Das Ziel, das Abstiegsgespenst zu vermeiden, ist klar formuliert, und mit Spielerinnen wie Laura Müller im Team scheint dies durchaus erreichbar.

Langfristige Pläne und sportliche Zukunft

Auf die Frage nach ihren langfristigen sportlichen Zielen bleibt Müller bescheiden. „Nicht mehr viel. So lang mein Körper es mir erlaubt, Woche für Woche mein Bestes auf dem Platz zu geben“, erklärt sie. Diese bodenständige Einstellung zeigt, dass sie den Moment genießt und sich keine langfristigen Pläne macht, sondern einfach so lange wie möglich aktiv bleiben möchte.

Freunde und Beruf als Ausgleich

Abseits des Fußballs hat Müller nicht so viele Hobbys, da der Sport einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch nimmt. „Ich treffe mich gerne mit Freunden, bin ansonsten gut mit Fußball bedient“, sagt sie lachend. Beruflich ist Müller als Erzieherin tätig, was ebenfalls viel Zeit und Aufmerksamkeit erfordert. Dennoch schafft sie es, beides zu vereinen.

Eine Spielerin mit Leidenschaft

Laura Müller verkörpert die Leidenschaft und den Teamgeist, die den Amateurfußball auszeichnen. Ihre beeindruckende Leistung beim 6:4-Sieg gegen Rommelshausen und ihre bescheidene, teamorientierte Einstellung machen sie zu einer verdienten FuPa-Spielerin der Woche. „Unser Ziel ist es, immer das Beste zu geben“, fasst sie ihre Philosophie zusammen. Mit dieser Einstellung und ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie sich die Auszeichnung mehr als verdient.