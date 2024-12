Vier Tore gegen den SC Victoria: Altona 93 feiert Rasmus Tobinski!

Im Hamburger Stadtderby zwischen Altona 93 und dem SC Victoria Hamburg stach Rasmus Tobinski nicht nur als Torschütze heraus, sondern bewies erneut seine herausragende Form. Mit einem Viererpack beim 6:1-Sieg über die Victoriaaner setzte der 26-jährige Stürmer ein eindrucksvolles Zeichen. Tobinski, der in der vergangenen Saison 14 Tore in 24 Spielen erzielte, hat seine Torquote in dieser Spielzeit noch weiter gesteigert – in nur 17 Partien stehen nun bereits 18 Tore zu Buche.

Der Auftakt des Spiels verlief jedoch nicht nach den Vorstellungen des AFC. Der SC Victoria ging früh durch ein Tor von Sepehr Nikroo in Führung (7.). Ein Fehler in der Altonaer Abwehr, als Hasan Yilmaz sich bei einer Flanke verschätzte, ermöglichte den frühen Treffer der Gastgeber. Doch anstatt sich entmutigen zu lassen, zeigte Altona 93, warum sie aktuell Tabellenführer sind: Nur 13 Minuten später verwandelte Tobinski einen Foulelfmeter souverän zum Ausgleich (20.), nachdem SCV-Kapitän Brian Jungjohann Lesley Karschau im Strafraum zu Fall brachte.