Vier Teams fahren zur U17-Bezirksmeisterschaft

Drei Mannschaften durften sich in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof übers Weiterkommen freuen. Dort ging am Sonntag die Qualifikation der höherklassigen U17-Teams über die Bühne, aufgedröselt in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. Gruppe A wurde vom SV Raigering (Landesliga Nord) diktiert. In fünf Spielen holten die Jung-Panduren vier Siege und ein Remis, kassierten nur zwei Gegentore. Gruppensieg! Damit tut es die Raigeringer U17 der U19 gleich, die am Vortag ähnlich souverän aufgetreten war.



Platz eins in der Nachmittagsstaffel ging ebenfalls an einen Landesliga-Vertreter. Und zwar an den ASV Cham, der es wie Raigering auf 13 Punkte brachte. 17 Treffer war die bemerkenswerte Torausbeute der Truppe von Coach Wadim Panow-Groß. Neben den beiden Gruppensiegern qualifizierte sich auch der bessere Zweite für die Bezirksmeisterschaft. Hier hatte Jahn Regensburg Futsal (11 Punkte/Gruppe A) die Nase vorn gegenüber dem TSV Kareth-Lappersdorf (9). Hier geht's zum ausführlichen Spielplan des Quali-Turniers...



Neben Raigering, Cham und dem Jahn sicherte sich ein weiteres Team einen Startplatz am 10. Januar. Und zwar der TSV Kümmersbruck. Er kürte sich am Sonntag zum U17-Hallenmeister des Spielkreises Amberg/Weiden. In der Endrunden-Sechsergruppe blieben die Amberger Vorstädter ungeschlagen (3/2/0).



In den Spielkreisen Regensburg und Cham/Schwandorf wird der Kreismeister bei den B-Junioren erst noch ermittelt. Diese beiden Mannschaften komplettieren das Teilnehmerfeld der Bezirksmeisterschaft. Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger SpVgg SV Weiden.